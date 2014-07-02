Мощная щетка WB 150
Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.
Щетка WB 150 идеально подходит для чистки чувствительных поверхностей, таких как лаковые поверхности автомобилей и мотоциклов, окна, стекла зимних садов, гаражные ворота, ролеты, жалюзи, садовая мебель, велосипеды и т. д. Инновационная моющая щетка с двумя вращающимися плоскощелевыми соплами совмещает мощную силу с щадящим действием. Работа с WB 150 дает значительную экономию энергии и воды и до 30% экономию времени. Быстрая, эффективная и легкая чистка высоким давлением в сочетании со щеткой обеспечивает еще больше чистоты в доме и в саду. Подходит к аппаратам высокого давления серии К 2 - К 7.
Особенности и преимущества
Сочетание мощности аппарата высокого давления и щеточной обработки.
- Экономия времени и воды на 30%
Компактность
- Для очистки маленьких площадей и труднодоступных мест
Вращающиеся сопла
- Повышенная эффективность очистки.
Защитный кожух
- Уборка без брызг
Мягкая щетина
- Бережная очистка чувствительных поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,701
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,966
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|392 x 222 x 211
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Мотоциклы и мотороллеры
- Гаражные ворота
- Зимние сады
- Окна и стеклянные поверхности
- Жалюзи / рольставни
- Дома на колесах
- Садовые игрушки
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.