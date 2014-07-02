Мощная щетка WB 150

Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.

Щетка WB 150 идеально подходит для чистки чувствительных поверхностей, таких как лаковые поверхности автомобилей и мотоциклов, окна, стекла зимних садов, гаражные ворота, ролеты, жалюзи, садовая мебель, велосипеды и т. д. Инновационная моющая щетка с двумя вращающимися плоскощелевыми соплами совмещает мощную силу с щадящим действием. Работа с WB 150 дает значительную экономию энергии и воды и до 30% экономию времени. Быстрая, эффективная и легкая чистка высоким давлением в сочетании со щеткой обеспечивает еще больше чистоты в доме и в саду. Подходит к аппаратам высокого давления серии К 2 - К 7.

Особенности и преимущества
Сочетание мощности аппарата высокого давления и щеточной обработки.
  • Экономия времени и воды на 30%
Компактность
  • Для очистки маленьких площадей и труднодоступных мест
Вращающиеся сопла
  • Повышенная эффективность очистки.
Защитный кожух
  • Уборка без брызг
Мягкая щетина
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,701
Масса (с упаковкой) (кг) 0,966
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 392 x 222 x 211

Видео

Области применения
  • Автомобили
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Гаражные ворота
  • Зимние сады
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Жалюзи / рольставни
  • Дома на колесах
  • Садовые игрушки
