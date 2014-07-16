Домовое водоснабжение

Насосы для домового водоснабжения

Kärcher предлагает насосы для автоматического снабжения водой хозяйственного назначения точек отбора воды в доме (например, туалета, стиральной машины и крана для присоединения поливочного шланга). Насосы автоматически включаются при отборе воды и отключаются после его прекращения. Модели eco!ogic не потребляют электроэнергию в режиме ожидания, что способствует экономии семейного бюджета и охране окружающей среды.

Рациональный и экологичный подход к водоснабжению

Предлагаемые Kärcher насосы для дома и сада серии BP Home & Garden способствуют сбережению водных ресурсов. Эти аппараты – удобное, эффективное и экологичное решение для снабжения водой хозяйственного назначения туалетов, стиральных машин и кранов, используемых для полива сада.

Подходящие аппараты и принадлежности

Насос eco!ogic

Идеальное решение для экономного альтернативного водоснабжения.

Входной фильтр для насосов

Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.

Всасывающая гарнитура

Спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном.

Насос для дома и сада

