Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4
Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба
Вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном, длина 7м. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм)
Особенности и преимущества
Комплект вакуумно стойкого всасывающего шланга с фильтром и обратным клапаном
- Для легкого соединения с насосом
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|7
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,42
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,265
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 400 x 80
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей