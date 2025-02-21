Насосная станция BP 3 Home предназначена для подачи в дом технической воды для стиральных машин, санузлов и других хозяйственных нужд. Она легко подключается и может забирать воду из цистерн или неглубоких колодцев, автоматически поддерживая напор в системе благодаря интегрированному гидробаку объемом 19 л. Этот насос для дома автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Станция оснащена обратным клапаном, манометром и защитой от перегрева. Она легко закрепляется на полу и фиксируется саморезами. Выключатель расположен непосредственно на корпусе насосной станции. Высококачественные компоненты из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы изделия.