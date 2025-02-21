Станция бытового водоснабжения BP 3 Home

Мощная насосная станция BP 3 Home с интегрированным гидробаком.

Насосная станция BP 3 Home предназначена для подачи в дом технической воды для стиральных машин, санузлов и других хозяйственных нужд. Она легко подключается и может забирать воду из цистерн или неглубоких колодцев, автоматически поддерживая напор в системе благодаря интегрированному гидробаку объемом 19 л. Этот насос для дома автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Станция оснащена обратным клапаном, манометром и защитой от перегрева. Она легко закрепляется на полу и фиксируется саморезами. Выключатель расположен непосредственно на корпусе насосной станции. Высококачественные компоненты из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы изделия.

Особенности и преимущества
Станция бытового водоснабжения BP 3 Home: Термозащита
Термозащита
Защитная функция от перегрева насосной станции
Станция бытового водоснабжения BP 3 Home: Фланец и вал из нержавеющей стали
Фланец и вал из нержавеющей стали
Надежные материалы для долгого срока службы
Станция бытового водоснабжения BP 3 Home: Эргономичная ручка
Эргономичная ручка
Простая в обслуживании и транспортировке
Интегрированный манометр
  • Совершенный контроль и обслуживание
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 800
Макс. производительность (л/ч) 3000
Высота подачи (м) 36
Давление (бар) макс. 3,6
Рабочее давление (бар) 1,7 - 2,8
Макс. глубина всасывания (м) 7
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Cоединительный кабель (м) 1
Степень защиты IPX4
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Цвет черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,3
Масса (с упаковкой) (кг) 13,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 450 x 270 x 550

Scope of supply

  • В комплекте 2 адаптера

Оснащение

  • Интегрированный гидроаккумулятор: 19 л
  • Интегрированный манометр
  • Приспособления для прикрепления
  • Влагонепроницаемый выключатель
  • Термостат
  • Детали из нержавеющей стали
  • Обратный клапан в комплекте
  • 19 л – гидроаккумулятор
Области применения
  • Водоснабжение туалетов и стиральных машин
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

