Входной фильтр для насосов, малый. Для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Производительность до 3.000 л/ч, размер ячеек: 250 мкм (0,25мм)