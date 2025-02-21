Станция бытового водоснабжения BP 5 Home

Мощная станция водоснабжения для дома Керхер BP 5 Home с гидробаком - идеально подойдет для использования альтернативных источников воды в доме.

Насос с гидробаком BP 5 Home автоматически будет поддерживать необходимое давление в системе домового водоснабжения. Подойдет как для использования со стиральной машиной, так и для прочих хозяйственных нужд. Невероятная практичность достигается за счет автоматического включения / отключения в зависимости от давления в системе, 24 литровый бак позволяет включать насос только когда настанет необходимость. Встроенная защита от перегрева гарантирует отключение насоса в случае перегрева. Сам насос тоже будет долго работать т.к в производстве используется нержавеющая сталь. Станция легко монтируется к полу с помощью крепежных элементов.

Особенности и преимущества
Станция бытового водоснабжения BP 5 Home: Термозащита
Термозащита
Защитная функция от перегрева насосной станции
Станция бытового водоснабжения BP 5 Home: Фланец и вал из нержавеющей стали
Фланец и вал из нержавеющей стали
Надежные материалы для долгого срока службы
Станция бытового водоснабжения BP 5 Home: Интегрированный манометр
Интегрированный манометр
Совершенный контроль и обслуживание
Интегрированный манометр
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1100
Макс. производительность (л/ч) 4500
Высота подачи (м) 50
Давление (бар) макс. 5
Рабочее давление (бар) 1,9 - 3
Макс. глубина всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Cоединительный кабель (м) 1
Степень защиты IPX4
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Цвет черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 14,72
Масса (с упаковкой) (кг) 16,987
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 506 x 270 x 513

Оснащение

  • Интегрированный гидроаккумулятор: 24 л
  • Интегрированный манометр
  • Приспособления для прикрепления
  • Термостат
  • Обратный клапан в комплекте
  • 24 л – гидроаккумулятор
Области применения
  • Водоснабжение туалетов и стиральных машин
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Техника Керхер
Условия приобретения товара
