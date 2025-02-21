Насос с гидробаком BP 5 Home автоматически будет поддерживать необходимое давление в системе домового водоснабжения. Подойдет как для использования со стиральной машиной, так и для прочих хозяйственных нужд. Невероятная практичность достигается за счет автоматического включения / отключения в зависимости от давления в системе, 24 литровый бак позволяет включать насос только когда настанет необходимость. Встроенная защита от перегрева гарантирует отключение насоса в случае перегрева. Сам насос тоже будет долго работать т.к в производстве используется нержавеющая сталь. Станция легко монтируется к полу с помощью крепежных элементов.