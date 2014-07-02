Входной фильтр для насосов, большой
Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Входной фильтр для насосов, большой. Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Производительность до 6.000 л/ч, размер ячеек: 250 мкм (0,25мм)
Особенности и преимущества
Съемный фильтр
- Фильтр промывается под проточной водой, что означает возможность его многократного использования.
Предварительный фильтр для насосов, большой
- Для насосов с производительностью до 6000 л/ч
Входной фильтр
- Для дополнительной защиты насоса от мелких частиц грязи, песка и т.д.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер ячейки (мм)
|0,25
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,161
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,311
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|122 x 189 x 314
Области применения
- Фильтрация загрязненной воды
Оригинальные запасные части
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