Мох на тротуарной плитке: как избавиться

Очистка замшелых садовых дорожек

Выложенные тротуарной плиткой садовые и подъездные дорожки выглядят аккуратно и привлекательно. При условии правильного выбора материала ходить по ним безопасно и комфортно. Но со временем на тротуарной плитке может появиться мох. Он негативно влияет на эксплуатационные и эстетические показатели дорожек. Именно поэтому для многих владельцев частных домов и дач актуален вопрос о том, как избавиться от этой растительности.

Откуда берется и почему вреден мох на плитке

Мох – споровое низкорослое многолетнее растение. Особенно хорошо оно чувствует себя на влажных затененных участках. Споры мха легко разносятся ветром. Попав в благоприятную среду, растение начинает стремительно размножаться. Если сразу не очистить тротуарную плитку, то на ней образуется сплошной зеленый ковер. Мох хорошо адсорбирует (впитывает) воду, поэтому под ним все время влажно. Это негативно сказывается на характеристиках плитки: она постепенно будет разрушаться. Другие негативные моменты:

мох делает дорожку более скользкой, а это снижает безопасность перемещения;

растительность между плиткой выглядит неэстетично, а также может привести к изменению оттенка брусчатки.

Механическое удаление мха

Чтобы убрать мох с тротуарной плитки, домовладельцы часто применяют простые механические приспособления: скребки, шпатели или щетки. С их помощью можно вручную удалить растительность. После этого поверхности промываются водой. Однако такой метод имеет свои недостатки:

механически полностью избавиться от мха на дорожках практически невозможно. Оставшиеся споры будут прорастать, и очистку придется повторять снова;

это длительный и трудоемкий процесс;

чтобы уничтожить мох на тротуарной плитке полностью, механический способ следует совмещать с химическим: использовать специальные составы для борьбы с растительностью.

Эффективное удаление мха с дорожек при помощи моек «Керхер»

Предлагаем несколько практических советов, как бороться со мхом на плитке:

поскольку мох не только покрывает толстым слоем поверхность каменной плиты, но и проникает в поры камня, для его удаления используется грязевая фреза;

грязевая фреза формирует вращающийся поток высокого давления, комбинирующий мощь точечной струи со значительной производительностью веерной;

струю следует направлять на поверхность почти вертикально с расстояния 20–30 см и медленно перемещать ее от одного края обросшей мхом плиты к другому;

надеваемый на грязевую фрезу брызговик защитит вас от разлетающихся брызг воды.

В каталоге «Керхер» можно выбрать грязевую фрезу с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления любого класса – от К 2 до К 7, например DB 160 DIRT BLASTER для моек K 5 – K 7. На примерах из практики мы хотим показать вам, как надо правильно работать с аппаратом высокого давления и что следует при этом принимать во внимание. Специальные принадлежности дают ему широчайшие функциональные возможности. С его помощью удобно осуществлять струйную абразивную обработку, прочищать трубы, очищать террасы или даже откачивать воду из пруда. Может быть, вы найдете для своего аппарата и другие области применения! Выполняя работы, помните о том, что максимальное ударное давление струи достигается на ее выходе из сопла. Поэтому стойкие загрязнения лучше убирать с малого расстояния. Чтобы удалить незначительные пятна и обработать чувствительные поверхности, следует увеличить дистанцию между объектом и соплом.

Решая, как почистить тротуарную плитку от мха, задумайтесь об использовании мойки высокого давления. Этот аппарат не только эффективно борется с растительностью, но и может стать отличным помощником в других работах на приусадебном или дачном участке. Обращайтесь к нашим менеджерам, и они проконсультируют вас.