Грязевая фреза DB 160, для K 5 – K 7

Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 – K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.