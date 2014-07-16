Уход за полом
Познакомьтесь с новым стандартом полировки!
Уход за полом
Пол отражает культуру быта: в ухоженном доме должны быть чистые, красивые полы. Для этого необходима полировка. Раньше она представляла собой сложный процесс, требовавший множества ручных операций, но современная уборочная техника позволяет предельно упростить работу. Полировка обеспечивает оптимальный уход за напольными покрытиями и повышает их устойчивость к загрязнению, влаге и всем видам механического воздействия. Одновременно улучшается внешний вид пола – восстанавливается утраченный блеск, становятся ярче поблекшие краски. Здесь Вы найдете важные сведения и рекомендации по правильному уходу за напольными покрытиями, их полировке и использованию средств для чистки и ухода. Воспользовавшись ими, Вы сможете без больших усилий обеспечить сияющую чистоту полов в своем доме.
Важнейшие советы
- Для получения однородной поверхности перед полировкой следует тщательно удалить старые защитные слои, образованные средствами для ухода. Лучше всего использовать для этого теплую воду и предлагаемое Kärcher средство для общей чистки.
- Легкое увлажнение швабры перед нанесением средства для ухода позволяет более равномерно распределить его по поверхности пола.
- Для равномерной полировки следует полностью обработать пол средством для ухода, многократно протирая его по направлению текстуры материала. Рекомендуется наносить средство на пол постепенно, участок за участком.
- Для достижения оптимального результата полировки перед ее началом следует дать средству для ухода полностью высохнуть. Для ускорения сушки можно открыть окно.
- Чтобы на полу не образовались разводы и полосы, в течение 24 часов после полировки не следует передвигать мебель и оказывать на пол другие интенсивные воздействия.
- Для сохранения функциональных свойств падов после окончания работы с полотером следует промыть их проточной водой с использованием моющего средства или выстирать в стиральной машине при температуре 60 °C.
- На время до следующего использования полотера пады можно уложить в специальный карман для их хранения.
Подходящие аппараты и принадлежности
Полотер FP 303
Полотер с высокой частотой вращения гарантирует превосходную полировку любых твердых напольных покрытий.