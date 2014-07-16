Чистка террас

Мощное решение: аппарат высокого давления Kärcher

От крюка для кабеля до барабана для хранения резинового шланга высокого давления: высокопроизводительные аппараты класса K 7 отличаются многочисленными практичными деталями, значительно облегчающими работу.

Каждый садовод или домовладелец, которому приходилось очищать сильно загрязненные плиточные дорожки, знает, что струя воды из садового шланга – не лучшее решение для этой задачи.

Аппарат высокого давления значительно превосходит садовый шланг в эффективности очистки. Что бы ни требовалось очищать – автомобили или садовые дорожки, террасы или рольставни, бочки или лодки, – все быстро вновь засияет чистотой.
Перед мощным напором воды не устоит даже самая стойкая грязь.

Наши приспособления для чистки террас T-Racer обеспечивают бережную и тщательную очистку поверхностей большой площади. Инновационная комбинация регулируемых по высоте пропеллеров с двумя соплами высокого давления создает эффект подъемной силы, позволяющий приспособлению парить над полом.

Приспособление обеспечивает равномерную очистку поверхности с повышенной производительностью по площади, а его корпус, задерживающий разлетающиеся брызги воды, исключает загрязнение стен и намокание одежды.

