Мощная швабра PS 40

Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.

Мощная швабра PS 40 с тремя соплами высокого давления и стяжкой для сгона грязной воды многократно превосходит обычную швабру в производительности и эффективности уборки. Струи высокого давления быстро и тщательно очищают различные поверхности от стойких загрязнений. Применение швабры PS 40 рекомендуется для уборки в гаражах, на балконах и террасах, очистки фасадов, каменных стен, мощеных дорожек и въездов во дворы. Она прекрасно подходит также для очистки лестниц и краевых участков. Швабра совместима со всеми бытовыми аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.

Особенности и преимущества
3 интегрированных сопла высокого давления
  • Удаление стойких загрязнений с самых разнообразных поверхностей.
Интегрированный скребок
  • Быстрое удаление остатков воды.
Компактность
  • Идеально для очистки углов и краев без брызг
Эффективная очистка высоким давлением
  • Удаление стойких загрязнений с самых разнообразных поверхностей.
Сочетание мощности аппарата высокого давления и щеточной обработки.
  • Невероятный результат очистки в сравнении с обычным скребком
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 1,018
Масса (с упаковкой) (кг) 1,197
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 744 x 303 x 759

Видео

Области применения
  • Лестницы
  • Террасы
  • Фасады
  • Уборка в гараже
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Балкон
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
