Мощная швабра PS 40
Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.
Мощная швабра PS 40 с тремя соплами высокого давления и стяжкой для сгона грязной воды многократно превосходит обычную швабру в производительности и эффективности уборки. Струи высокого давления быстро и тщательно очищают различные поверхности от стойких загрязнений. Применение швабры PS 40 рекомендуется для уборки в гаражах, на балконах и террасах, очистки фасадов, каменных стен, мощеных дорожек и въездов во дворы. Она прекрасно подходит также для очистки лестниц и краевых участков. Швабра совместима со всеми бытовыми аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
3 интегрированных сопла высокого давления
- Удаление стойких загрязнений с самых разнообразных поверхностей.
Интегрированный скребок
- Быстрое удаление остатков воды.
Компактность
- Идеально для очистки углов и краев без брызг
Эффективная очистка высоким давлением
- Удаление стойких загрязнений с самых разнообразных поверхностей.
Сочетание мощности аппарата высокого давления и щеточной обработки.
- Невероятный результат очистки в сравнении с обычным скребком
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,018
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,197
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|744 x 303 x 759
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Induction
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
Области применения
- Лестницы
- Террасы
- Фасады
- Уборка в гараже
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Балкон
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей