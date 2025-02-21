Аппарат высокого давления K 3
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|120
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|макс. 1800
|Производительность (л/мин)
|6,3
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (A)
|13
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,9
|Масса (с упаковкой) (кг)
|10,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|333,2 x 372,1 x 869,3
Scope of supply
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 25 фут
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Сумка для принадлежностей
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
- Легковые автомобили малого класса
- Наружные лестницы
- Легковые автомобили среднего класса и универсалы
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.