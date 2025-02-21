Аппарат высокого давления K 3

Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 120
Частота (Гц) 50 - 60
Давление (фунт/кв. дюйм) макс. 1800
Производительность (л/мин) 6,3
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (A) 13
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,9
Масса (с упаковкой) (кг) 10,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 333,2 x 372,1 x 869,3

Scope of supply

  • Пистолет: стандартный (Quick Connect)
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 25 фут
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Сумка для принадлежностей
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3
Аппарат высокого давления K 3
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Легковые автомобили малого класса
  • Наружные лестницы
  • Легковые автомобили среднего класса и универсалы
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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