Аппарат высокого давления K 3 Premium

Особенности и преимущества
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Бак для чистящего средства
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
Двигатель водяного охлаждения
  • Особенно мощная
Практичный барабан для сматывания шланга.
  • Практичное хранение кабеля
Система Plug ’n’ Clean
3-х поршневой аксиальный насос
  • Не требует обслуживания
Безопасная для мотора и клапанов функция остановки
  • Надежная защита от избытка давления.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,6
Масса (с упаковкой) (кг) 13
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 285 x 331 x 563

Scope of supply

  • Пистолет: стандартный (Quick Connect)
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель водяного охлаждения
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

