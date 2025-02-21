Аппарат высокого давления K 3 Premium
Особенности и преимущества
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Бак для чистящего средства
- Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
Двигатель водяного охлаждения
- Особенно мощная
Практичный барабан для сматывания шланга.
- Практичное хранение кабеля
Система Plug ’n’ Clean
3-х поршневой аксиальный насос
- Не требует обслуживания
Безопасная для мотора и клапанов функция остановки
- Надежная защита от избытка давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,6
|Масса (с упаковкой) (кг)
|13
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 331 x 563
Scope of supply
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Телескопическая ручка
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.