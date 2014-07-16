Дезинфекция пароочистителем

В чем преимущества пароочистителя

Универсальность в использовании на любых поверхностях. Пароочистителем можно помыть практически все твердые материалы: кафель, зеркало, металл, различные типы напольных покрытий, сантехническое оборудование и т. д.

Эффективность против большинства загрязнителейи вирусов. По сравнению с традиционными методами уборки очистка паром позволяет не только избавиться от жирных пятен, въевшихся запахов, от пыли, накипи, мыльно-известкового налета в ванной, но и провести дезинфекцию поверхностей.

Экологическая безопасность. Пароочиститель работает только с водой. Прибор не требует использования специальных моющих и дезинфицирующих средств. Обработка паром – одно из лучших решений для уборки в детской комнате, кухне, учебном классе.