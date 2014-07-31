Работа с электроинструментами / сбор мусора

Новые принадлежности (насадки для пола, удлинительные трубки, шланги и т. д.), разработанные для новых хозяйственных пылесосов, гарантируют превосходные результаты уборки с максимальным комфортом для пользователя. Какова бы ни была грязь, она будет удалена быстро и без остатка.

Преимущества очевидны: тщательная уборка с минимальными усилиями и максимальной свободой движений, без засорения принадлежностей и перерывов на его устранение.