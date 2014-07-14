Как убрать салон и помыть автомобиль

Наружная очистка автомобиля

Проще простого: чистка высоким давлением

Уборка – не самое приятное занятие. Но не для владельцев аппаратов высокого давления «Керхер», находящих в ней истинное удовольствие. Ведь эта эргономичная и высокопроизводительная техника позволяет в считаные секунды устранить самую стойкую грязь легко, без всяких усилий и не испачкав руки. Мойка высоким давлением – самый удобный способ наведения чистоты снаружи.

Легкая очистка автомобилей

Сияющей чистоты теперь можно достичь гораздо быстрее: автомобильный шампунь «3 в 1» гарантирует оптимальную очистку транспортных средств всех типов и тщательный уход за ними. Активный очищающий компонент легко удаляет стойкие масляно-жировые загрязнения. Формула средства обеспечивает также быстрое высыхание поверхностей без длительного протирания замшей и придание им интенсивного блеска.

Революционное решение

POWER BRUSH WB 150 – первая моечная щетка, работающая в режиме высокого давления. Она быстро, эффективно и бережно очищает любые наружные поверхности вплоть до чувствительных лакокрасочных покрытий автомобилей.

Особенности наружной мойки машины оборудованием «Керхер»

Понимание, как правильно помыть автомобиль с помощью аппарата «Керхер», избавит его владельца от многих проблем. Важно помнить, что сильные загрязнения убираются с малого расстояния, незначительные – с большего. Не следует проводить мойку летом на солнцепеке или зимой в сильные морозы. Порядок и особенности выполнения работ: