Пылесос – один из самых востребованных бытовых приборов. Правильно подобранная модель поможет вам быстро навести порядок в квартире, частном доме, на приусадебном участке или в мастерской. В каталоге Karcher вас ждет огромный выбор приборов с широким диапазоном цен и функций. Каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на удобство использования и возможную область применения. Чтобы понять, как выбрать пылесос, подходящий для ваших целей, необходимо знать, какие существуют виды техники и чем они различаются между собой.

Критерии выбора

Бытовые пылесосы имеют несколько ключевых характеристик.

Объем мусоросборника. Вместимость обычных фильтр-мешков в бытовых пылесосах составляет около 2,5–3 литров. Такие приборы подходят для повседневной уборки небольших жилых помещений. Для уборки на приусадебном участке или в мастерской используют модели хозяйственных пылесосов, которые созданы для удаления крупных загрязнений и сбора объемного мусора, поэтому емкость контейнеров у них достигает 25–30 литров.

Тип уборки. Вы можете выбрать обычный бытовой пылесос для сухой очистки и фильтрации воздуха в доме или хозяйственную модель. Такие приборы способны убирать воду, крупный мусор, а также оснащены резервуаром, вмещающим до 12 литров воды.

Размер прибора. В небольшой квартире непросто найти место для хранения крупной бытовой техники, поэтому можно обратить внимание на компактные модели, например пылесосы со складной ручкой, такие как Karcher VC 5.

Функционал. Главным критерием при выборе пылесоса является его назначение. Перед покупкой решите, как часто вы планируете проводить уборку, каковы площадь и особенности помещения, какие покрытия вы хотите чистить с его помощью. Чтобы понять, какая модель подойдет вам больше всего, познакомьтесь с основными видами пылесосов «Керхер», предназначенных для уборки квартиры и дома.

Мешковые пылесосы

Традиционные модели осуществляют сбор мусора в специальные мешки. Это оптимальное решение для владельцев небольших квартир и частных домов. Принцип их работы прост: воздух с частицами пыли поступает в пылесборник. Там он фильтруется и затем выводится наружу, пройдя дополнительную очистку в HEPA-фильтре. Такие пылесосы займут минимум места, при этом высокая эффективность обеспечит безупречную чистоту поверхностей. Так, компактная, мощная и недорогая модель Karcher VC 2 — одна из наиболее популярных для уборки квартир. Она оснащена насадкой для пола, мебели и щелевой. Большое количество сменных аксессуаров позволяет доукомплектовать модель под ваши нужды и провести качественную уборку разных типов покрытий.

Циклонные пылесосы

К этой категории относят модели, в которых собранная пыль задерживается в специальном прозрачном контейнере. Вам не придется тратить время и деньги на покупку фильтр-мешков, а для очистки резервуара достаточно будет промыть его водой. Прозрачный контейнер позволяет контролировать степень его заполнения. Благодаря системе фильтрации частицы пыли не попадают в воздух во время уборки. Безмешковые модели можно использовать не только для уборки в доме, но и для чистки поверхностей в небольшом коммерческом помещении. Они станут универсальными помощниками для очистки твердых и ковровых покрытий. Дооснастите выбранную модель пылесоса турбощеткой, насадками для обработки матрасов и мягкой мебели, и весь дом засияет чистотой. Фильтры НЕРА задержат на выходе мельчайшие частицы пыли.

Вертикальные пылесосы

Одновременно компактные и мощные, такие модели помогают быстро устранить загрязнения. С их помощью вы сможете удалить пыль с мягкой мебели, ковров, пола, лестниц. Мобильность и небольшой вес делают вертикальные пылесосы незаменимыми помощниками. С ними проще навести порядок в узком коридоре, под мебелью. Так, пылесос Karcher VC 5 с телескопической ручкой сочетает удобство использования и высокую эффективность. Индивидуальная настройка высоты помогает подстроить прибор для пользователей любого роста. Пыль собирается в специальный контейнер, который легко очистить. В сложенном виде пылесос занимает минимум места, поэтому подходит для использования в небольших квартирах. Мобильная модель особенно удобна для работы в узком помещении. С ней легко обходить любые препятствия в комнате, обеспечивая тщательную уборку. Вы забудете о неудобных проводах, если выберете аккумуляторное исполнение этой модели.

Пылесосы с аквафильтром

Модель Karcher DS 6 подойдет тем, кто заботится о чистоте воздуха и обеспечении оптимального микроклимата в помещении. Все собранные пылесосом загрязнения поступают в водяной фильтр, в котором оседает до 99,95 % частиц пыли. Дополнительная очистка воздуха производится с помощью НЕРА-фильтра, который задерживает пыльцу, споры грибков и бактерии. После использования аквафильтр можно промыть обычной водой. Высокая мощность всасывания обеспечивает чистоту различных поверхностей: твердых напольных покрытий, ковров, мягкой мебели. С помощью пылесосов с аквафильтром вы сможете создать уют в доме и позаботиться о своем здоровье.

Хозяйственные пылесосы

Эти модели предназначены для работы в самых разных условиях. С их помощью можно навести порядок в комнате, гараже, автомобиле, на приусадебном участке и в мастерской. В данной категории представлены приборы с высокой мощностью, способные справиться с мелкой пылью, влагой и крупным мусором. Они незаменимы для владельцев частных домов и автомобилей. Одним из наиболее популярных пылесосов этой категории является WD 2 — мощный и компактный прибор с ударопрочным корпусом. С его помощью можно собрать сухой мусор и жидкие загрязнения. Объем контейнера для мусора составляет 12 л. Модель оснащена эргономичной ручкой для переноски и обеспечивает компактное хранение кабеля и аксессуаров.

Хозяйственные пылесосы Karcher можно использовать для уборки в различных условиях.

На приусадебном участке . Вы сможете собрать листья, мелкий и крупный мусор, прошлогоднюю траву с помощью хозяйственных пылесосов Karcher. Модели с функцией выдува полезны при удалении мусора там, где всасывание невозможно, например с дорожки, покрытой гравием. Наши хозяйственные пылесосы оснащены вместительным контейнером объемом до 30 литров, чтобы во время уборки вы не отвлекались на очистку мусоросборника.

В мастерских и при небольших ремонтных работах . С помощью хозяйственных пылесосов можно удалить мелкие и крупные загрязнения, которые образуются во время работы в гараже или небольшого ремонта. Пылесосы для электроинструмента можно подключить непосредственно к строительным приборам во время сверления или распиливания. Например, пылесос Karcher WD 3 P оснащен розеткой для электроинструмента, благодаря этому он автоматически включается и выключается, обеспечивая аккуратную работу в мастерской. Модель позволяет быстро извлечь фильтр, не контактируя с грязью. Благодаря этому вы сможете быстро менять режимы сухой и влажной уборки. Съемная ручка и возможность подсоединения насадок непосредственно к шлангу поможет навести чистоту в труднодоступных местах.

В автомобиле. При наличии специальных насадок наши пылесосы также можно применить для очистки салона автомобиля. С их помощью можно собрать пыль, крошки, песок, частицы грязи с обивки сидений и пола, выполняя как ежедневную, так и генеральную уборку в машине. Продуманная эргономичная форма насадок помогает добраться до самых труднодоступных мест салона.

Возможности хозяйственных пылесосов Karcher

Сбор жидкости. Все модели хозяйственных пылесосов Karcher способны удалить жидкие загрязнения, влажный мусор, растекшуюся воду и т. д. Наши приборы станут универсальными помощниками для устранения различных видов грязи. Они помогут быстро и эффективно навести порядок независимо от типа загрязнения.

Абсолютная свобода при уборке. Аккумуляторные модели обеспечивают максимальную мобильность. Вы сможете навести порядок там, где невозможно подключиться к сети. При этом по функциональности такие пылесосы не уступают моделям с кабелем. Для удаления загрязнений в машине, на участке или в мастерской вы можете использовать аккумуляторную версию хозяйственного пылесоса WD 3 с объемом мусороприемника 17 литров. Дополнительно вы можете приобрести комплект насадок для удобной очистки салона автомобиля. Также на аккумуляторе работает компактная модель пылесоса WD 1. Используйте съемный аккумулятор Kärcher Battery Power, чтобы проводить уборку в любых условиях, даже при повышенной влажности.

Моющие пылесосы

Такие модели позволяют не только проводить сухую чистку, но и делать влажную уборку. В специальный резервуар наливают чистую воду и моющее средство. Полученный раствор равномерно распределяется по поверхности и тут же собирается с помощью пылесоса. Моющие модели позволяют выполнять также чистку мягкой мебели и ковров, салона автомобиля и других поверхностей.

Моющие пылесосы Karcher имеют следующие преимущества.

Быстрое переключение между режимами сухой и влажной уборки.

Отдельные баки для грязной и чистой воды, которые исключают перемешивание жидкостей.

Высокая мощность, которая обеспечивает максимальную эффективность.

Особые сопла, сокращающие время высыхания на 50 %.

Универсальные насадки, позволяющие удалить загрязнения с любых типов поверхностей.

Устранение мельчайших частичек пыли и аллергенов во время влажной уборки.

Такие модели отличаются большим размером и весом по сравнению с пылесосами, выполняющими только сухую чистку. Удобство использования обеспечивается за счет высокой маневренности и системы компактного хранения аксессуаров. Модели Karcher SE 5.100 и SE 4002 можно порекомендовать владельцам больших квартир и коттеджей.

Роботы-пылесосы

Если вы не хотите тратить время на уборку в доме, доверьте эту работу умному помощнику. Робот-пылесос легко очистит загрязнения, пока вы заняты более приятными делами. Современные модели способны эффективно удалить мусор во всем помещении, в том числе под мебелью и в углах. Роботы-пылесосы Karcher RC 3 управляются с помощью программы RoboCleaner, которую можно установить на смартфон или планшет. Вы сможете задать график уборки и настроить автоматический запуск чистки выбранных зон. Умная система навигации оснащена инфракрасными датчиками и датчиками перепада высот. Во время работы робот-пылесос создает карту пространства и разрабатывает маршрут, позволяющий сделать поддерживающую уборку максимально эффективной. Вы можете отслеживать на устройстве, какие зоны уже убраны. Хороший результат достигается за счет высокой мощности всасывания и системы двойных щеток. За качественную уборку в труднодоступных местах отвечает боковая щетка. Роботы-пылесосы Karcher оснащены фильтром тонкой очистки, чтобы воздух в помещении был защищен от попадания пыли.

Пылесосы Karcher помогут быстро навести порядок в любом помещении. Чтобы подробнее познакомиться с особенностями перечисленных моделей, перейдите на страницы с описанием характеристик.