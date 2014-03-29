Пылесосы с аквафильтром

Чистые полы и чистый воздух с водяным пылесосом Керхер. Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Керхер предлагает купить мощный пылесос с аквафильтром, гарантирующий не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. Обладающий высокой силой всасывания, этот аппарат оснащен инновационным водяным фильтром, задерживающим 99,9 % частиц пыли и выпускающим наружу только чистый воздух. Зачастую выбор пылесоса с аквафильтром обусловлен тремя важными моментами: Первый - это качество сборки каждого водного пылесоса, контролируемый от и до. Второй - наличие большого количества аксессуаров расширяющих привычный функционал устройств. Третий - выгодная цена и экономичность эксплуатации.

Преимущества пылесоса с аквафильтром

Главные преимущества пылесосов с аквафильтром

В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат DS 6 реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации: мощный поток засасываемого воздуха создает движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой и остается в водяном фильтре, а из пылесоса выходит лишь чистый воздух, не содержащий аллергенов. И еще одно важное преимущество для аллергиков: Вам больше не потребуются фильтр-мешки, являющиеся рассадниками пыли, – после уборки достаточно лишь вылить из фильтра грязную воду.

  1. Эффективная фильтрация в прозрачном водяном фильтре. Все грубые частицы грязи остаются в нем - никакой пыли и постоянная мощность всасывания.
  2. Промежуточный фильтр можно промывать под струей воды. он отфильтровывает мелкие частицы пыли, которые остаются в конденсированном влажном воздухе.
  3. Специальный HEPA фильтр задерживает пыльцу, грибковые споры, бактерии и прочие частицы на 99,5%.

Уборка без компромиссов

Arbeitet mit Wasser

В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, пылесос с аквафильтром реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации.

kein Filterbeutel

В водяном фильтре создается движущийся с очень высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли. Частицы связываются водой и остаются внутри фильтра.

Filter

В результате обеспечивается не только тщательная уборка, но и выпуск из пылесоса исключительно чистого воздуха, не содержащего аллергенов. Отсутствие фильтр-мешка исключает накопление выделений пылевых клещей и прочих аллергенов – после уборки они удаляются из фильтра вместе с выливаемой грязной водой.
И еще одно преимущество, особенно важное для аллергиков: утилизация мусора не сопровождается подъемом пыли.

Краткий обзор преимуществ

Hepa Filter DS
Высокоэффективный водяной фильтр
telescope handle DS
Регулируемая телескопическая ручка
Automatic cord wrap
Автоматическое сматывание кабеля
horizontal parking position DS
Возможность хранения в горизонтальном положении
easy cleaning DS
Простая очистка водяного фильтра
vertical parking position DS
Парковочная позиция в вертикальном положении
accessory storage DS
Удобство хранения принадлежностей
ergonomic handle DS
Эргономичная рукоятка для переноски
filter cleaning DS
Моющийся фильтр защиты электродвигателя

Где купить пылесос с аквафильтром Керхер?

Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах Керхер Центрах или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.

