Пылесосы с аквафильтром
Чистые полы и чистый воздух с водяным пылесосом Керхер. Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Керхер предлагает купить мощный пылесос с аквафильтром, гарантирующий не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. Обладающий высокой силой всасывания, этот аппарат оснащен инновационным водяным фильтром, задерживающим 99,9 % частиц пыли и выпускающим наружу только чистый воздух. Зачастую выбор пылесоса с аквафильтром обусловлен тремя важными моментами: Первый - это качество сборки каждого водного пылесоса, контролируемый от и до. Второй - наличие большого количества аксессуаров расширяющих привычный функционал устройств. Третий - выгодная цена и экономичность эксплуатации.
Главные преимущества пылесосов с аквафильтром
В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат DS 6 реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации: мощный поток засасываемого воздуха создает движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой и остается в водяном фильтре, а из пылесоса выходит лишь чистый воздух, не содержащий аллергенов. И еще одно важное преимущество для аллергиков: Вам больше не потребуются фильтр-мешки, являющиеся рассадниками пыли, – после уборки достаточно лишь вылить из фильтра грязную воду.
- Эффективная фильтрация в прозрачном водяном фильтре. Все грубые частицы грязи остаются в нем - никакой пыли и постоянная мощность всасывания.
- Промежуточный фильтр можно промывать под струей воды. он отфильтровывает мелкие частицы пыли, которые остаются в конденсированном влажном воздухе.
- Специальный HEPA фильтр задерживает пыльцу, грибковые споры, бактерии и прочие частицы на 99,5%.
Уборка без компромиссов
В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, пылесос с аквафильтром реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации.
В водяном фильтре создается движущийся с очень высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли. Частицы связываются водой и остаются внутри фильтра.
В результате обеспечивается не только тщательная уборка, но и выпуск из пылесоса исключительно чистого воздуха, не содержащего аллергенов. Отсутствие фильтр-мешка исключает накопление выделений пылевых клещей и прочих аллергенов – после уборки они удаляются из фильтра вместе с выливаемой грязной водой.
И еще одно преимущество, особенно важное для аллергиков: утилизация мусора не сопровождается подъемом пыли.
Краткий обзор преимуществ
