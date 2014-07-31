Глажение с отпариванием

В два раза быстрее

Используя паровую гладильную систему Kärcher, Вы сможете вдвое сократить время утюжки. Гладильная доска Kärcher оснащена системой отвода пара, фиксирующей белье на поверхности и одновременно устраняющей избыток влаги. Кроме того, в ней предусмотрена функция продувки, позволяющая придать рабочей поверхности выпуклую форму, препятствующую образованию складок на деликатных тканях.

Паровая гладильная система SI 2.600 CB прекрасно подходит для утюжки большого количества белья с максимальным комфортом для пользователя. Сочетание испытанного универсального пароочистителя SC 2.600 CB с активной гладильной доской AB 1000 обеспечивает оптимальное решение любых задач чистки и утюжки.