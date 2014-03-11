Жизнь в уютном доме

Любой день может оказаться насыщенным событиями. И это не зависит от состава семьи – ведь все мы хотим наслаждаться жизнью, общаться, проводить больше времени с родственниками и друзьями. Но одновременно мы предъявляем высокие требования к чистоте и гигиене в доме, поддержание которых невозможно без уборочной техники, способной быстро и эффективно выполнять все необходимые работы.

Компания Kärcher обладает более чем 75-летним опытом в области проектирования уборочной техники и решения самых разнообразных задач чистки. Желтые аппараты с нашей маркой уже давно стали незаменимыми помощниками для миллионов семей во всем мире – а теперь мы предлагаем Вам новую серию эксклюзивных изделий, в кратчайшее время наводящих безупречную чистоту во всем доме и отличающихся высочайшим качеством, выразительным дизайном и максимальным удобством в обращении.