Бытовая уборочная техника Kärcher: новый уровень чистоты в Вашем доме. Эксклюзивная программа Kärcher для уборки в помещениях включает полный ассортимент техники, позволяющей навести безупречную чистоту во всем доме: пароочистители, стеклоочистители, электровеник, пылесосы, моющий пылесос и поломоечную машину. Опробуйте их в деле – результаты впечатлят Вас! Приобрести ее можно в фирменных Керхер Центрах или в интернет-магазине Керхер.
Жизнь в уютном доме
Любой день может оказаться насыщенным событиями. И это не зависит от состава семьи – ведь все мы хотим наслаждаться жизнью, общаться, проводить больше времени с родственниками и друзьями. Но одновременно мы предъявляем высокие требования к чистоте и гигиене в доме, поддержание которых невозможно без уборочной техники, способной быстро и эффективно выполнять все необходимые работы.
Компания Kärcher обладает более чем 75-летним опытом в области проектирования уборочной техники и решения самых разнообразных задач чистки. Желтые аппараты с нашей маркой уже давно стали незаменимыми помощниками для миллионов семей во всем мире – а теперь мы предлагаем Вам новую серию эксклюзивных изделий, в кратчайшее время наводящих безупречную чистоту во всем доме и отличающихся высочайшим качеством, выразительным дизайном и максимальным удобством в обращении.
Эксклюзивный ассортимент бытовой уборочной техники
Серия Home Line была впервые представлена общественности в сентябре 2010 г. на международной выставке IFA в Берлине. Широкий ассортимент высокопроизводительной техники, реализуемой специализированными магазинами и торговыми сетями, включает аппараты для решения самых разнообразных задач: паровой чистки, влажной и сухой уборки полов и других поверхностей. В нем есть и аккумуляторный стеклоочиститель – уникальное решение от Kärcher для мойки окон.
Пароочистители
Надежная техника для тщательной и экологичной уборки: универсальные пароочистители Kärcher позволяют быстро решать практически любые задачи чистки.
Паровая швабра - ручной пароочиститель
Компактный, но невероятно мощный и удобный прибор, который легко справится с любыми загрязнениями и без использования чистящих средств.
Аккумуляторные стеклоочистители
Аккумуляторный стеклоочиститель Kärcher – не имеющее аналогов решение для быстрой мойки окон с превосходным результатом.
Паровая гладильная система
Комбинация пароочистителя с гладильной доской позволяет достигать превосходных результатов утюжки с экономией 50% времени.
Пылесос с аквафильтром
Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Kärcher предлагает свой пылесос с аквафильтром.
Пылесос
Пылесос Kärcher продуман во всех отношениях: множество практичных деталей гарантирует очень быстрое и легкое выполнение любых работ.
Моющий пылесос
Моющий пылесос Kärcher – идеальный аппарат для очистки ковров на всю длину ворса, серийно комплектуемый также адаптером для эффективной очистки твердых напольных покрытий.
Аккумуляторный электровеник
Электровеник Kärcher с заменяемыми щетками обеспечивает быструю и легкую промежуточную очистку как твердых, так и ковровых напольных покрытий.
