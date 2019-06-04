оригинальные запчасти Керхер для бытовой техники

Благодаря высокому уровню вертикальной интеграции Керхер изготавливает запчасти на своих производствах. Это гарантирует бескомпромиссное качество и гарантирует максимальное качество.

Интернет-магазин Керхер предлагает оригинальные запчасти для бытовой техники

Заказать запчасть Керхер можно в нашем интернет-магазине. Запчасти должны устанавливать только квалифицированные сервисные техники. Пожалуйста, обратите внимание на условия предоставления гарантии в гарантийном талоне на ваш аппарат.

Поиск запчасти для бытовой техники Керхер по аппарату

Артикул находится на шильдике аппарата и имеет вид (1.xxx-xxx.0)

Поиск дилера сервисного центра

Если вам необходимо отремонтировать технику Керхер или приобрести аксессуары, чистящие средства, можете воспользоваться функцией поиска дилера или приобрести товары в нашем интернет-магазине. Независимо от того, где был приобретен аппарат Керхер, вы можете обратиться к любому дилеру в вашем регионе для ремонта.

найти дилера / сервис
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

