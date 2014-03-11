eco!ogic: новый уровень экономичности и экологичности

Аппараты высокого давления серии eco!ogic : образец экономии воды

Высококачественные инновационные аппараты высокого давления Kärcher серии eco!ogic не имеют равных в экологичности. Благодаря интеллектуальным техническим решениям они позволяют экономить воду, изменяя ее расход в соответствии с выполняемыми работами. Пластмассовые детали аппаратов серии eco!ogic почти на 60% состоят из вторичного сырья и не содержат фталатов и ПВХ, а их упаковка производится из картона, вырабатываемого из возобновляемых лесных ресурсов, и не содержит заполнителей на основе пенополистирола.