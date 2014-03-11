eco!ogic: новый уровень экономичности и экологичности
Являясь лидером на рынке уборочной техники, компания Kärcher стремится служить примером рационального и ответственного обращения с природными ресурсами. Это стремление отразилось в нашей инициативе "eco!ogic": аппараты этой серии сочетают совершенную технику и высочайшую производительность с максимальными экологичностью и удобством для пользователя. Они определяют новые стандарты качества, эффективности и ресурсосбережения.
Отличительные черты продуктов серии eco!ogic
Особо экологичные продукты бытового назначения выделены в отдельную серию, для которой была разработана специальная маркировка: словесный товарный знак "eco!ogic". Такой добавкой к наименованию, а также соответствующим логотипом "eco" отмечаются только изделия, удовлетворяющие определенным критериям. Соответствие различным критериям, в свою очередь, отображается рядом специальных пиктограмм.
Экономия воды
Важность рационального использования водных ресурсов увеличивается с каждым днем. Аппараты Kärcher серии eco!ogic гарантируют ответственное, целенаправленное расходование воды.
Экономия энергии
Эффективное использование энергии – одно из важных преимуществ инновационных аппаратов Kärcher серии eco!ogic.
Охрана водных ресурсов
Аппараты серии eco!ogic позволяют экономить водопроводную воду за счет использования воды из других источников (например, дождевой).
Уменьшенное загрязнение сточных вод
Аппараты Kärcher с системой дозирования чистящего средства и чистящие средства серии eco!ogic способствуют снижению содержания в сточных водах веществ, загрязняющих окружающую среду.
Ответственный выбор материалов
В аппаратах серии eco!ogic принципиально не используются фталаты и поливинилхлорид.
Рациональное использование ресурсов
При производстве аппаратов серии eco!ogic используются экологичные материалы, например, переработанные пластмассы. Упаковка изготавливается из вторичного сырья и картона, производимого из возобновляемых лесных ресурсов, и не содержит пенополистирола.
Низкий уровень шума
Ряд аппаратов Kärcher серии eco!ogic отличается пониженным уровнем шума.
Эффективная фильтрация пыли
Надежная фильтрация пыли в пылесосах Kärcher обеспечивает создание здоровой окружающей атмосферы. Естественно, это относится и к аппаратам серии eco!ogic.
Пригодность для переработки
Все аппараты Kärcher, в т. ч. и серии eco!ogic, более чем на 90% допускают вторичную переработку материалов.
Долговечность
Высокие стандарты качества обеспечивают длительный срок службы аппаратов серии eco!ogic и всех других изделий Kärcher.
Простота ремонта
Продукция Kärcher принципиально отличается высокой ремонтопригодностью. Естественно, это относится и к аппаратам серии eco!ogic.
Доступность запасных частей
Превосходный сервис Kärcher по снабжению запчастями распространяется, разумеется, и на аппараты серии eco!ogic.
Аппараты высокого давления серии eco!ogic: образец экономии воды
Высококачественные инновационные аппараты высокого давления Kärcher серии eco!ogic не имеют равных в экологичности. Благодаря интеллектуальным техническим решениям они позволяют экономить воду, изменяя ее расход в соответствии с выполняемыми работами. Пластмассовые детали аппаратов серии eco!ogic почти на 60% состоят из вторичного сырья и не содержат фталатов и ПВХ, а их упаковка производится из картона, вырабатываемого из возобновляемых лесных ресурсов, и не содержит заполнителей на основе пенополистирола.
Краткая информация об аппаратах высокого давления серии eco!ogic:
K 4 Premium eco!ogic Home
Для наведения чистоты с заботой об окружающей среде: аппарат K 4 Premium eco!ogic Home оснащен двигателем водяного охлаждения "eco" и предусматривает режим "eco" для экономии до 20% воды и электроэнергии. Аппарат, на 60% изготовленный из переработанного сырья, обеспечивает также повышенное удобство в работе.
K 5 Premium eco!ogic Home
Высокоэффективный и экологичный аппарат K5 Premium eco!ogic Home с мощным двигателем водяного охлаждения "eco" и комплектом для дома, включающим приспособление T 250 для эффективной и аккуратной очистки больших поверхностей, прекрасно подходит для периодического устранения загрязнений средней интенсивности.
K 7 Premium eco!ogic Home
Максимум комфорта и экологичности! Аппарат K7 Premium eco!ogic Home, оснащенный двигателем водяного охлаждения "eco" и барабаном для шланга, рассчитан на частое применение и устранение сильных загрязнений (например, на очистку садовых дорожек, бассейнов или больших автомобилей). Работа в режиме "eco" позволяет экономить до 20% воды и электроэнергии.
Высочайшая эффективность
Как и другие аппараты высокого давления Kärcher, модели серии eco!ogic классов K 4 – K 7 оснащаются запатентованными соплами Kärcher, соответствующими характеристикам используемых насосов. Тем самым обеспечивается значительный вклад в дело ответственного обращения с ресурсами. Аппараты Kärcher значительно превосходят технику конкурентов в интенсивности и эффективности очистки.
Говоря конкретнее: уборка производится гораздо быстрее (с экономией до 50% времени) и с колоссальной (также до 50%) экономией энергии и воды. Столь впечатляющее преимущество подтверждено независимыми исследованиями, проведенными Институтом Фраунгофера (ФРГ).
Высокая производительность и долговечность
Аппараты классов K 4 – K 7 серии eco!ogic оснащаются инновационными электродвигателями водяного охлаждения. Благодаря этому они отличаются очень высокой мощностью и долгим сроком службы, а также уменьшенным (до 10 %) весом.
Чистая вода для нашей планеты
Kärcher не только производит технику, сберегающую природные ресурсы, но и активно содействует охране водоемов – в частности, участвуя в проекте «Чистая вода для нашей планеты», реализуемом совместно с Всемирным фондом природы. Часть прибыли, получаемой от продажи аппаратов высокого давления серии eco!ogic, отчисляется на строительство по всему миру биологических водоочистных сооружений. Каждый купленный аппарат сохраняет 1.000 л чистой речной или озерной воды – на благо людей и природы.