Дождеватели и разбрызгиватели

Дождеватели: техника, позволяющая реализовать любые идеи. Широкий ассортимент дождевателей Kärcher позволяет выбрать верное решение для садов больших или малых размеров, ровных или наклонных участков. А уникальное брызгозащитное приспособление, которым оснащаются наши осциллирующие дождеватели, значительно упрощает их установку в требуемом положении и исключает промокание одежды. Все модели легко присоединяются к садовому шлангу и совместимы со всеми системами стыкового соединения.