Дождеватели и разбрызгиватели

Дождеватели: техника, позволяющая реализовать любые идеи. Широкий ассортимент дождевателей Kärcher позволяет выбрать верное решение для садов больших или малых размеров, ровных или наклонных участков. А уникальное брызгозащитное приспособление, которым оснащаются наши осциллирующие дождеватели, значительно упрощает их установку в требуемом положении и исключает промокание одежды. Все модели легко присоединяются к садовому шлангу и совместимы со всеми системами стыкового соединения.

Новые осциллирующие разбрызгиватели Керхер стали еще проще в использовании. Встроенная защита от брызг для комфортной настройки и выравниания на месте без промокания. Разбрызгиватели легко подключаются к садовым шлангам.

Осциллирующий дождеватель

Позволяет плавно изменять площадь орошения (макс. 320 м²).

Островок сухости

Размеры зоны орошения и расход воды можно отрегулировать, не промочив одежду.

Комфортная настройка

При установке дождевателя специальное приспособление защиащет пользователя от водяных брызг.

Переменная ширина зоны орошения

Размеры орошаемой площади можно уменьшить, отключив часть форсунок.

