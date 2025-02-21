Катушки и тележки для шлангов

Максимум мобильности, минимум усилий: предлагаемые Kärcher тележки для шланга значительно облегчают выполнение садовых работ. Ведь длинный шланг, соединенный с водопроводным краном, не приходится волочить по всему участку – достаточно просто переместить тележку в нужное место, размотав шланг и легко обогнув все встреченные на пути препятствия. Kärcher предлагает и практичные решения, позволяющие аккуратно хранить шланг и быстро воспользоваться им при первой необходимости, – например, катушку премиум-класса CR 7.220 Automatic, оснащенную устройством для автоматического равномерного сматывания шланга и поворотным механизмом, обеспечивающим отклонение катушки в секторе до 180° и ее фиксацию в требуемом положении.