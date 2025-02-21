Катушки и тележки для шлангов
Максимум мобильности, минимум усилий: предлагаемые Kärcher тележки для шланга значительно облегчают выполнение садовых работ. Ведь длинный шланг, соединенный с водопроводным краном, не приходится волочить по всему участку – достаточно просто переместить тележку в нужное место, размотав шланг и легко обогнув все встреченные на пути препятствия. Kärcher предлагает и практичные решения, позволяющие аккуратно хранить шланг и быстро воспользоваться им при первой необходимости, – например, катушку премиум-класса CR 7.220 Automatic, оснащенную устройством для автоматического равномерного сматывания шланга и поворотным механизмом, обеспечивающим отклонение катушки в секторе до 180° и ее фиксацию в требуемом положении.
Полив с заботой о здоровье
Садовые шланги Керхер
Высококачественные садовые шланги Керхер PrimoFlex® не содержат вредных для здоровья пластификаторов. они отличаются высокими прочностью, гибкостью, устойчивостью к перегибам и удобством в обращении. при этом многие наши шланги предлагаются в виде практичных комплектов, позволяющих немедленно приступить к выполнению работ.
Ответственный подход при выборе материалов
Компания Керхер уделяет огромное количество внимания подбору материалов и избегает использование фталатов и тяжелых металлов, которые вредны для окружающей среды и здоровья человека.
дополнительные преимущества: шланги надежны, прочны, но в тоже время устойчивы к перегибам.
Ничто не мешает в уходе за садом
Устойчивые к перегибам садовые шланги Керхер. современные тележки для шлангов для быстроты и упрощения.
Тележки для шлангов Керхер
Пора положить конец спутанным шлангам и опасности споткнуться о них. Керхер предлагает практичные решения, позволяющие аккуратно хранить шланг и быстро воспользоваться им при первой необходимости. перетаскивать шланг по саду из точки А в точку Б нет никакой необходимости - с тележкой это очень просто сделать.
Результат: никаких усилий для подтягивания шланга.
Максимум мобильности
Тележка с подвешенным на крбчке коротким шлангом, снабженным распылителем, удобно доставляется к месту применения
Высокая маневренность
без лишних усилий: новая тележка для шланга позволяет легко прокладывать шланг и ловко объезжать любые препятствия.
Компактность
Тележки для шланга Керхер занимают минимум места при хранении.
надежные крепления
шланг надежно фиксируется на тележке во время транспортировки или хранения.