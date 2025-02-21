Коннекторы для полива и соединители – соединения для садовых шлангов
Соединители шлангов: в расчете на любые потребности. Коннекторы для соединения садовых шлангов к водопроводу, их быстрого соединения и разъединения, а также ремонта: широкий ассортимент коннекторов для полива и соединительных элементов Керхер. Они совместимы со шлангами всех наиболее распространенных диаметров, позволяя решать любые задачи – соединение садовых шлангов никогда не было таким простым. Каждый производимый Керхер коннектор тестируется и гарантированно соответствует европейским стандартам качества, а значит прослужит долго. Кстати большинство коннекторов для полива снабжены функцией разъединения без вытекания воды! Экономьте время и ресурсы с Керхер.
Коннекторы для шлангов Plus и Premium
Аквастоп
Функция обеспечивает разъединение без вытекания воды.
Один коннектор. Три диаметра.
Универсальные коннекторы Керхер, оснащенные надежным крепежным механизмом, подходят к шлангам разных диаметров - 1/2", 5/8" или 3/4". Кроме того, они отличаются превосходной стабильностью и стойкостью к усилиям растяжения и излома. Предлагаются варианты с функцией Aqua Stop и без нее. Универсальный коннектор Premium оснащен крепежным элементом из алюминия и облегчающими обращение захватами из мягкого полимера. Разумеется, все соединительные элементы Керхер совместимы с рапостраненными на рынке системами стыкового соединения.
Высококачественные латунные принадлежности для полива
Серия латунных принадлежностей Керхер для полива была разработана специально для взыскательных садоводов. Все входящие в эут линейку изделия отличаются превосходным качеством материала и обработки, а также непревзойденной долговечностью. В них отражаются не только высокие стандарты качества Керхер, но и наше стремление к созданию экологичной продукции, уменьшающему объемы требующих утилизцаии отходов.
3-х канальный распределитель
С интегрированным фильтром.
Для долгой службы.
Три независимых выхода для воды
Каждый из которых регулируется в зависимости от необходимости подачи воды.