Коннекторы для полива и соединители – соединения для садовых шлангов

Соединители шлангов: в расчете на любые потребности. Коннекторы для соединения садовых шлангов к водопроводу, их быстрого соединения и разъединения, а также ремонта: широкий ассортимент коннекторов для полива и соединительных элементов Керхер. Они совместимы со шлангами всех наиболее распространенных диаметров, позволяя решать любые задачи – соединение садовых шлангов никогда не было таким простым. Каждый производимый Керхер коннектор тестируется и гарантированно соответствует европейским стандартам качества, а значит прослужит долго. Кстати большинство коннекторов для полива снабжены функцией разъединения без вытекания воды! Экономьте время и ресурсы с Керхер.