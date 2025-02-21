Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV

Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.

Особенности и преимущества
Плавное изменение дальности орошения
  • Для целенаправленного орошения.
Рукоятка с проушиной для подвешивания
  • Для удобного хранения.
Регулировка ширины зоны орошения
  • Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Брызговик
  • Удобная настройка
Спецификации

Технические характеристики

Площадь орошения (2 бар) 20 - 190 m²
Площадь орошения (4 бар) 30 - 320 m²
Ширина зоны орошения (2 бар) (м) 5 - 12
Ширина зоны орошения (4 бар) (м) 6 - 16
Дальность орошения (2 бар) (м) 5 - 16
Дальность орошения (4 бар) (м) 6 - 20
Цвет черный
Масса (кг) 0,811
Масса (с упаковкой) (кг) 0,931
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 546 x 160 x 88
Области применения
  • Полив сада
  • Газон
  • Площади средних и больших размеров
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

