Универсальный коннектор Premium с аквастопом
Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом Premium cовместим со всеми стандартными шлангами.
Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря высококачественным универсальным коннекторам Premium производства Kärcher с функцией Aqua Stop. Из коррозионностойкого алюминия с захватами из мягкого пластика для максимально комфортного обращения. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор Premium с функцией Aqua Stop совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Мягкие пластиковые вставки
- Для удобства использования
Крепление шланга из коррозионностойкого алюминия
- Гарантия долгого срока службы.
Аквастоп
- Отключение без брызг
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,049
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,059
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 33 x 40
Видео
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь