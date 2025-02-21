Универсальный коннектор Premium с аквастопом

Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом Premium cовместим со всеми стандартными шлангами.

Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря высококачественным универсальным коннекторам Premium производства Kärcher с функцией Aqua Stop. Из коррозионностойкого алюминия с захватами из мягкого пластика для максимально комфортного обращения. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор Premium с функцией Aqua Stop совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.

Особенности и преимущества
Мягкие пластиковые вставки
  • Для удобства использования
Крепление шланга из коррозионностойкого алюминия
  • Гарантия долгого срока службы.
Аквастоп
  • Отключение без брызг
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Цвет черный
Масса (кг) 0,049
Масса (с упаковкой) (кг) 0,059
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 33 x 40
Универсальный коннектор Premium с аквастопом
Универсальный коннектор Premium с аквастопом

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Горшечные растения
  • Декоративные растения
  • Садовый инвентарь
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025