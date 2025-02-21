Многофункциональный поливочный распылитель Plus
Четыре вида струи, удобная поворотная ручка и мембранная технология использования без капель: многофункциональный поливочный распылитель Plus идеально подходит для требовательных задач полива.
Если поставлены задачи с разными потребностями полива можно легко их решить с помощью многофункционального распылителя Plus. Инновационная мембранная технология, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков головки распылителя при каждом использовании использования - даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся ручка - с помощью замка курок можно зафиксировать спереди или сзади ручки, что позволяет использовать распылитель с индивидуальными комфортными настройками. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: леечная, горизонтальная плоская, аэрозольная, точечная. Аэрозольная идеально подходит для нежного полива чувствительных растений, в то время как душ идеально подходит для полива цветов и клумб. Для небольших задач по очистке в саду рекомендуется точечная струя. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.
Особенности и преимущества
Специальная мембранная технология
- Предотвращает подтекание, в том числе при смене формы струи или остановке подачи воды.
Поворотная рукоятка
- Индивидуальная настройка рукоятки
Эргономичное управление
- Регулировка напора воды одним движением руки
Легкая фиксация открытого положения пистолета
- Для комфортного постоянного полива.
4 типа струи, которые легко выбирать и можно фиксировать: леечная, горизонтальная плоская, аэрозольная, льющаяся.
- Правильный полив каждого участка
Мягкие полимерные элементы
- Для сопротивления скольжению, большего комфорта и защиты от повреждений
Самопроизвольный слив воды
- Оптимальная защита от повреждения морозом.
Съемный диск
- Для очистки мембраны от забившихся ячеек
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,22
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,245
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 70 x 127
Оснащение
- Число видов струй: 4
- Поворотная рукоятка
- Фиксатор на рукоятке
- Регулировка расхода воды
- Функция самопроизвольного слива воды
- Мягкие полимерные элементы
- Вид струи: аэрозольная
- Вид струи: горизонтальная веерная
- Вид струи: точечная
- Вид струи: леечная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы и грядки
- Незначительные загрязнения
- Очистка листьев
- Деликатные растения (например, саженцы)
- Живые изгороди
- Горшечные растения
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.