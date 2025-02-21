Многофункциональный поливочный распылитель Plus

Четыре вида струи, удобная поворотная ручка и мембранная технология использования без капель: многофункциональный поливочный распылитель Plus идеально подходит для требовательных задач полива.

Если поставлены задачи с разными потребностями полива можно легко их решить с помощью многофункционального распылителя Plus. Инновационная мембранная технология, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков головки распылителя при каждом использовании использования - даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся ручка - с помощью замка курок можно зафиксировать спереди или сзади ручки, что позволяет использовать распылитель с индивидуальными комфортными настройками. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: леечная, горизонтальная плоская, аэрозольная, точечная. Аэрозольная идеально подходит для нежного полива чувствительных растений, в то время как душ идеально подходит для полива цветов и клумб. Для небольших задач по очистке в саду рекомендуется точечная струя. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.омендуется точечная струя. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.

Особенности и преимущества
Специальная мембранная технология
  • Предотвращает подтекание, в том числе при смене формы струи или остановке подачи воды.
Поворотная рукоятка
  • Индивидуальная настройка рукоятки
Эргономичное управление
  • Регулировка напора воды одним движением руки
Легкая фиксация открытого положения пистолета
  • Для комфортного постоянного полива.
4 типа струи, которые легко выбирать и можно фиксировать: леечная, горизонтальная плоская, аэрозольная, льющаяся.
  • Правильный полив каждого участка
Мягкие полимерные элементы
  • Для сопротивления скольжению, большего комфорта и защиты от повреждений
Самопроизвольный слив воды
  • Оптимальная защита от повреждения морозом.
Съемный диск
  • Для очистки мембраны от забившихся ячеек
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Масса (кг) 0,22
Масса (с упаковкой) (кг) 0,245
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 240 x 70 x 127

Оснащение

  • Число видов струй: 4
  • Поворотная рукоятка
  • Фиксатор на рукоятке
  • Регулировка расхода воды
  • Функция самопроизвольного слива воды
  • Мягкие полимерные элементы
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы и грядки
  • Незначительные загрязнения
  • Очистка листьев
  • Деликатные растения (например, саженцы)
  • Живые изгороди
  • Горшечные растения
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

