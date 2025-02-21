Если поставлены задачи с разными потребностями полива можно легко их решить с помощью многофункционального распылителя Plus. Инновационная мембранная технология, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков головки распылителя при каждом использовании использования - даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся ручка - с помощью замка курок можно зафиксировать спереди или сзади ручки, что позволяет использовать распылитель с индивидуальными комфортными настройками. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: леечная, горизонтальная плоская, аэрозольная, точечная. Аэрозольная идеально подходит для нежного полива чувствительных растений, в то время как душ идеально подходит для полива цветов и клумб. Для небольших задач по очистке в саду рекомендуется точечная струя. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.омендуется точечная струя. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.