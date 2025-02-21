Пистолеты и распылители для полива

Каждому растению – оптимальный полив. Разные растения требуется орошать струями разной формы и интенсивности. Широкий ассортимент пистолетов и распылителей для полива Керхер позволяет выбрать верное решение для любой ситуации. Возможность регулировки формы струи и расхода воды обеспечивает оптимальный уход за всеми зелеными насаждениями, исключает переувлажнение почвы и необоснованные потери воды. Мы рекомендуем вам остановить выбор на высококачественном металлическом пистолете для полива "Premium", сочетающем изящество форм с долговечностью, превосходно лежащем в руке и способном доставить истинное удовольствие от работы в саду. Также обратите внимание на распылитель для полива "Plus" с удобной плавной регулировкой подачи воды. Сделайте полив и орошение приятным и простым!