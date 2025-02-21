пистолет для полива и очистки от грязи

Пистолеты и распылители для полива

Каждому растению – оптимальный полив. Разные растения требуется орошать струями разной формы и интенсивности. Широкий ассортимент пистолетов и распылителей для полива Керхер позволяет выбрать верное решение для любой ситуации. Возможность регулировки формы струи и расхода воды обеспечивает оптимальный уход за всеми зелеными насаждениями, исключает переувлажнение почвы и необоснованные потери воды. Мы рекомендуем вам остановить выбор на высококачественном металлическом пистолете для полива "Premium", сочетающем изящество форм с долговечностью, превосходно лежащем в руке и способном доставить истинное удовольствие от работы в саду. Также обратите внимание на распылитель для полива "Plus" с удобной плавной регулировкой подачи воды. Сделайте полив и орошение приятным и простым!

Напорный садовый распылитель WBS 3

Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией вращения струи позволяет быстро очищать слегка загрязненные цветочные горшки, а также садовую мебель и садовые инструменты.

Достаточно лишь одним щелчком присоединить распылитель WBS 3 к садовому шлангу, чтобы шланг стал эффективным оружием для удаления грязи. Точечная струя может использоваться для очистки отдельных загрязненных участков, а вращающаяся – для быстрой очистки слегка загрязненных поверхностей и смывания отделенной грязи. Легкое переключение режимов осуществляется двухступенчатым выключателем, установленным на эргономичной рукоятке распылителя.

Области применения WBS 3

Просто WOW. Верните чистоту любимым вещам. Все, что находится на открытом воздухе, неизбежно покрывается грязью, но напорный садовый распылитель Kärcher с инновационной функцией вращения струи позволит Вам легко удалить ее. При этом он вдвое ускоряет уборку в сравнении с использованием обычного садового распылителя.

Скамейки
 
велосипеды
 
Цветочные горшки
 
Игрушки
 
Мусорные контейнеры
 
Пистолеты для полива

Пистолеты для полива

Керхер позволяет превратить полив сада в истинное наслаждение. Например, наш новый многофункциональный металлический пистолет отличается высочайшим качеством, изящным дизайном и возможностью установки 4 видов струи. Инновационная технология двойной мембраны позволяет исключить вытекание капель воды при изменении формы струи и после отключения, а регулируемая рокоятка с мягкими контактными поверхностями обеспечивает оптимальное удержание пистолета. Его высокое качество подчеркивается использованием прочных металлических элементов, гарантирующих долгий срок службы.

Поворотная рукоятка пистолета для полива

Регулируемая рукоятка

Поворотная рукоятка может быть установлена в удобном для пользователя положении

надежная защита от протекания

Ни капли мимо

Двойная мембрана обеспечивает надеждную защиту от вытекания воды при переключении вида струи и после отключения.

Оптимальный полив каждого растения

Новая линейка поливочного оборудования позволяет с легкостью подобрать правильное решение для любого требования. Цветочные клумбы или грядки с растениями теперь просто поливать. Также можно легко очистить садовую мебель или дорожки от грязи, благодаря настраиваемому типу струи. Поэтому наше поливочное оборудование подойдет для различных задач.

Варианты применения:

использование пистолетов и распылителей для полива в саду
