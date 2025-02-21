Пистолеты и распылители для полива
Каждому растению – оптимальный полив. Разные растения требуется орошать струями разной формы и интенсивности. Широкий ассортимент пистолетов и распылителей для полива Керхер позволяет выбрать верное решение для любой ситуации. Возможность регулировки формы струи и расхода воды обеспечивает оптимальный уход за всеми зелеными насаждениями, исключает переувлажнение почвы и необоснованные потери воды. Мы рекомендуем вам остановить выбор на высококачественном металлическом пистолете для полива "Premium", сочетающем изящество форм с долговечностью, превосходно лежащем в руке и способном доставить истинное удовольствие от работы в саду. Также обратите внимание на распылитель для полива "Plus" с удобной плавной регулировкой подачи воды. Сделайте полив и орошение приятным и простым!
Напорный садовый распылитель WBS 3
Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией вращения струи позволяет быстро очищать слегка загрязненные цветочные горшки, а также садовую мебель и садовые инструменты.
Области применения WBS 3
Просто WOW. Верните чистоту любимым вещам. Все, что находится на открытом воздухе, неизбежно покрывается грязью, но напорный садовый распылитель Kärcher с инновационной функцией вращения струи позволит Вам легко удалить ее. При этом он вдвое ускоряет уборку в сравнении с использованием обычного садового распылителя.
Пистолеты для полива
Керхер позволяет превратить полив сада в истинное наслаждение. Например, наш новый многофункциональный металлический пистолет отличается высочайшим качеством, изящным дизайном и возможностью установки 4 видов струи. Инновационная технология двойной мембраны позволяет исключить вытекание капель воды при изменении формы струи и после отключения, а регулируемая рокоятка с мягкими контактными поверхностями обеспечивает оптимальное удержание пистолета. Его высокое качество подчеркивается использованием прочных металлических элементов, гарантирующих долгий срок службы.
Регулируемая рукоятка
Поворотная рукоятка может быть установлена в удобном для пользователя положении
Ни капли мимо
Двойная мембрана обеспечивает надеждную защиту от вытекания воды при переключении вида струи и после отключения.
Оптимальный полив каждого растения
Новая линейка поливочного оборудования позволяет с легкостью подобрать правильное решение для любого требования. Цветочные клумбы или грядки с растениями теперь просто поливать. Также можно легко очистить садовую мебель или дорожки от грязи, благодаря настраиваемому типу струи. Поэтому наше поливочное оборудование подойдет для различных задач.
Варианты применения: