Поломоечные машины и уборочное оборудование для склада

Поломоечные машины для склада

Поломойно-всасывающие машины Керхер позволяют автономно убирать площади от 200 м2 до 20 000 м2 и более. Такая техника способна полностью заменить ручной труд, а как следствие этого сократить затраты на уборку в 5-7 раз и сделать процесс эффективнее. Применение разных типов технологий, позволяют решать задачи по уборке как на гладких полах с использованием дисковых щеток, так и на структурированных поверхностях с использованием инновационных роликовых щеток.