Connected Cleaning
Будущее – за сетевыми технологиями.
Будущее уже наступило
Добро пожаловать в мир сетевого клининга! Вы готовы к этому? Мы – да: Kärcher создает для Вас линейку цифровых продуктов «Connected Cleaning», все компоненты которой рассчитаны на оптимальное взаимодействие. На первом этапе мы объединяем на общей платформе два масштабных цифровых продукта: «Kärcher Fleet» и «Kärcher Manage».
Основанные на одном программном обеспечении и эффективно дополняющие друг друга, эти продукты свяжут воедино все процессы и инфраструктуру профессиональной уборки – ручные операции, оборудование, объекты, производственное планирование, отчетность и сервис. Потенциальные возможности сетевых решений в области клининга практически безграничны. Можете ли Вы представить себе, например, что процесс планирования уборки осуществляется автоматически, с учетом погодных условий и количества людей на разных этажах, информацию о котором выдает электроника лифтов или диспенсеров? А чистящие средства автоматически заказываются и доставляются на объект в зависимости от их фактического расхода? Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить Вам эти и многие другие впечатляющие возможности.
Мы готовы. Присоединяйтесь!
Керхер делает решающий шаг на пути к сетевому будущему. Мы уверены в том, что уже существующие продукты «Kärcher Fleet» и «Kärcher Manage» являются оптимальными инструментами для перехода от устаревающих методов ведения производственной деятельности к этапу глобальной информатизации технологий уборки.
Максимальную эффективность обеспечит Вам наше комплексное решение, распространяющееся на технологии ручной и механизированной уборки. Впрочем, оба продукта – «Kärcher Fleet» и «Kärcher Manage» – могут использоваться и независимо друг от друга, выполняя при этом весь объем своих функций. Они используют один и тот же интерфейс и единый логин, что облегчает доступ к центральной обзорной информации. Взаимодействие продуктов «Kärcher Fleet» и «Kärcher Manage» обеспечит Вам большие преимущества при решении всех производственных задач. Сделайте первый шаг в мир цифровой уборки, и Вы очень скоро поймете, какой потенциал экономии открывают для Вас новые возможности.
Все нити в Ваших руках
«Connected Cleaning» намного упростит Вашу работу и избавит Вас от многих забот, кроме одной: самостоятельного принятия решений. По этому принципу функционирует и «Kärcher Fleet».
Перспективная система флит-менеджмента «Kärcher Fleet» предоставляет пользователю подробную информацию об уборочной технике и выполняемых с ее помощью работах. Способствуя прозрачности и оптимизации производственных процессов, она повышает эффективность уборки и уменьшает связанные с нею расходы. Технической основой работы системы «Connected Cleaning» являются модули телематики (TCU), которыми уже на заводе оснащаются поломойно-всасывающие машины B 40, B 60, B 80, B 95 RS, B 120 и B 150. Машины Kärcher прежних лет выпуска и техника других производителей могут быть без проблем дооснащены таким модулем. Модуль телематики регистрирует определенные параметры машины и передает их в систему управления данными, имеющую облачную архитектуру. Введя логин, Вы через веб-портал можете получить доступ к сохраненной информации из любой точки мира. Каждая приобретаемая Вами машина автоматически относится к Вашему аккаунту. Сделайте первый шаг в век цифровой уборки! Обратитесь для этого к нашему торговому консультанту,
Возможности и преимущества «Kärcher Fleet», которые Вас впечатлят:
- Оптимизация планирования загрузки оборудования и контроля результатов работы
- Уведомления о задержке с началом работы: сообщения на смартфон
- Текущий контроль состояния техники
- Уведомления о выходе машин из строя
- Оценка наработки техники
- Оперативная автоматическая подача заявок на сервисное обслуживание (в случае активирования функции)
- Защита от хищения (функция Geo-Fence)
- Оптимизация парка оборудования, затрат и качества уборки
Более подробную информацию о возможностях и преимуществах Вы найдете в разделе «Kärcher Fleet». Там же Вы можете загрузить актуальную брошюру «Флит-менеджмент».
Залог успеха – успешный менеджмент
Сосредоточьтесь на достижении успеха – мы предоставим Вам для этого всю необходимую информацию. «Kärcher Manage» позволит Вам получать все основные сведения о ручных уборочных работах, выполняемых Вашим предприятием.
«Kärcher Manage» – эволюционная версия известного продукта «ECO!Manager», позволяющая в любой момент и в любом месте получать актуальную обзорную информацию о выполняемых уборочных работах, затратах рабочего времени, результатах контроля, а также о выявляемых на объекте повреждениях, стоимости отдельных операций и используемом уборочном инвентаре. Все данные передаются в режиме онлайн, что гарантирует немедленный доступ к ним. Процессы ручной уборки никогда еще не были настолько прозрачными! Эволюция означает изменение и развитие, и наш продукт «Kärcher Manage» отвечает этим условиям: он отличается гораздо более удобным, интуитивным интерфейсом, значительно уменьшает затраты на подготовку сведений об объектах и позволяет автоматически передавать данные со сканеров.
Возможности и преимущества «Kärcher Manage», которые Вас впечатлят:
- Анализ и регистрация затрат рабочего времени
- Быстрое и достоверное документирование операций благодаря использованию индивидуальных штрих-кодов
- Оптимизация уборочных процессов
- Удобный доступ к веб-порталу для менеджеров объектов
- Эффективный контроль качества при помощи приложения «Kärcher Manage App»
- Отказ от ручного ведения документации за счет электронной регистрации данных
- Простое распределение уборочного персонала по объектам
- Надежные портативные сканеры для регистрации данных
- Базовая станция для автоматической передачи данных и одновременного заряда до 10 USB-сканеров
Как вы хотели бы работать в будущем?
Возможно все. Вам надо лишь сказать об этом. Вы знаете, что мы всегда внимательно прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов и создаем именно те продукты и решения, которые необходимы им для успешной работы. И «Connected Cleaning» не является исключением: разрабатывая и совершенствуя эту линейку цифровых продуктов, мы стремимся, как и при создании всех других элементов наших системных решений, в максимальной степени учесть Ваши запросы и требования. Поэтому мы будем очень рады Вашим предложениям и идеям.
Контакт
Если Вас заинтересовало наше инновационное решение, свяжитесь с нами по e-mail: info@az.kaercher.com