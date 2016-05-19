Будущее уже наступило

Добро пожаловать в мир сетевого клининга! Вы готовы к этому? Мы – да: Kärcher создает для Вас линейку цифровых продуктов «Connected Cleaning», все компоненты которой рассчитаны на оптимальное взаимодействие. На первом этапе мы объединяем на общей платформе два масштабных цифровых продукта: «Kärcher Fleet» и «Kärcher Manage».

Основанные на одном программном обеспечении и эффективно дополняющие друг друга, эти продукты свяжут воедино все процессы и инфраструктуру профессиональной уборки – ручные операции, оборудование, объекты, производственное планирование, отчетность и сервис. Потенциальные возможности сетевых решений в области клининга практически безграничны. Можете ли Вы представить себе, например, что процесс планирования уборки осуществляется автоматически, с учетом погодных условий и количества людей на разных этажах, информацию о котором выдает электроника лифтов или диспенсеров? А чистящие средства автоматически заказываются и доставляются на объект в зависимости от их фактического расхода? Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить Вам эти и многие другие впечатляющие возможности.