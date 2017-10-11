СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Максимальная эффективность работы предприятия начинается с наведения чистоты на всех его участках. Вы получите от нас все, что Вам необходимо, – намного больше, чем мы можем представить Вам на этой странице. Обширная программа наших промышленных пылесосов, аппаратов для чистки сухим льдом, оборудования для чистки емкостей, аппаратов высокого и сверхвысокого давления, поломоечных и подметальных машин обеспечивает решение любых задач уборки на предприятиях любых отраслей промышленности. Просто сообщите нам, что Вам требуется чистить, и мы предложим Вам решение, позволяющее делать это с максимальными эффективностью и экономичностью.
ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Чистота везде и всегда
Загрязнения образуются повсеместно. Поэтому Вам требуется техника, позволяющая эффективно наводить чистоту на всех участках предприятия – от наружной территории до производственных цехов. И не просто набор машин и аппаратов, позволяющих решать отдель-ые задачи, а системное решение, гарантирующее оптимальное выполнение всей совокупности необходимых уборочных работ. И Вы получите от нас такое решение.
Системные решения от Kärcher
Разработка инновационных решений и продуктов осуществляется нами в сотрудничестве с потребителями. Мы всегда ставим перед собой цель создания оптимальной системы, включающей уборочную технику, принадлежности, чистящие средства и сервисные услуги. Такая система должна без проблем интегриро-ваться в производственные процессы и обеспечивать предприятию реальную выгоду. Именно это и отличает системные решения Kärcher от предложений других оферентов.
ОДИН ПАРТНЕР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ЗАДАЧ
На промышленных предприятиях приходится решать многочисленные и порой весьма специфические задачи очистки оборудования, деталей, форм, путей перемещения и складских площадей как в помещениях, так и на открытом воздухе. Каждая из этих задач сложна уже сама по себе, а еще более сложной проблемой является объединение всех процессов уборки в отлаженную систему, обеспечивающую максимальные эффективность и экономичность. Создание такой системы требует большого опыта и множества специальных знаний. Являясь ведущим игроком на мировом рынке уборочной техники, мы обладаем более чем 80-летним опытом в этой области, позволяющим предложить Вам уникальные системные решения, предоставляющие целый ряд убедительных преимуществ.
Повысьте рентабельность работы своего предприятия и качество выпускаемой продукции за счет интеллектуального подхода к выполнению всех уборочных работ! При этом наши инновационные технологии чистки обеспечат Вам оптимальный уход за всем производственным оборудованием.
Применение наших проблемно-ориентированных решений гарантирует надежное соблюдение отраслевых стандартов санитарии и безопасности и позволяет выполнять уборочные работы даже на участках с особенно сложными условиями, например, в заставленных оборудованием помещениях, взрывоопасных или высокотемпературных зонах. Кроме того, оно способствует значи-тельному сокращению простоев.
А с особенно стойкими загрязнениями и отложениями легко справляются наши аппа-раты сверхвысокого давления: мощнейшая струя воды удаляет грязь, старые лакокрасочные покрытия и даже затвердевшие следы бетона с любых поверхностей, допускающих такую обработку.
Перерывы в работе необходимы – но только те, которые запланированы заранее. Поэтому мы предлагаем Вам уборочную технику, которую можно интегрировать в технологические процессы и эксплуатировать без остановки производства, причем с минимальными затратами времени и сил на подготовку и переоснащение.
Вам приходится решать немало сложных производственных проблем. Поэтому Вас обрадует простота обращения с нашей уборочной техникой – даже с аппаратами, рассчитанными на решение специальных задач. Не станет проблемой и утилизация грязи после уборки: мы предлагаем эффективные и экологичные технологии очистки сточных вод, загрязненных отходами производства.
Промышленные пылесосы
Пылесосы: надежные и эффективные
Пылесосы находят в промышленности самое разнообразное применение: мобильные или стационарные аппараты используются для сбора как мелкой пыли, так и крупного мусора, как твердых веществ, так и жидкостей. Мы предлагаем стандартные и специальные решения для предприятий разных отраслей и размеров. Скажите нам, что и где Вам требуется удалять пылесосом, и мы предложим наилучший способ решения этой задачи.
Подходящий пылесос увеличивает рентабельность работы предприятия: чистота является важным условием стабильного высокого качества продукции, обеспечивающего высокий спрос на нее.
Преимущества для вас
- Высочайшая надежность благодаря высококачественным материалам и прочным соединениям
- Многолетняя бесперебойная работа
- Высочайшая сила всасывания и пригодность для трехсменной эксплуатации
- Наличие безопасных пылесосов для сбора вредной для здоровья пыли
- Возможность создания специальных решений для стационарной эксплуатации в конкретных условиях
Примеры применения
- Сбор металлической стружки, гранулятов, отходов штамповки
- Сбор вредной для здоровья пыли
- Сбор взрывоопасной пыли
- Сбор смазочно-охлаждающих жидкостей, масел и смазок
- Сбор порошковых материалов
- Сбор отходов волокнистых композитных материалов
Области применения
- Автомобильная промышленность
- Машиностроение
- Металлургия и кузнечное производство
- Инструментальное производство и металлообработка
- Коксовая и нефтехимическая промышленность
- Обработка стекла и камня
- Производство бумаги и полиграфическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Производство крахмала и табачных изделий
- Производство резины и пластмасс
- Деревообработка и производство мебели
- Химическая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Коммунальное хозяйство
Металлообрабатывающее производство
Автомобильная промышленность
Аппараты сверхвысокого давления
Обширный опыт, грандиозная мощь
Сочетание знаний, опыта и ноу-хау компаний Kärcher и WOMA позволило нам создать превосходную технику для решения сложнейших задач чистки на промышленных предприятиях и в строительстве – новую серию аппаратов сверхвысокого давления.
Новая серия аппаратов сверхвысокого давления включает стандартизированные модели разных классов – от компактных, разви-вающих давление 350 бар и выше, до аппаратов экстра-класса с рабочим давлением до 2800 бар. Эти аппараты предлагаются Вам как в мобильном исполнении, так и в стационарном варианте, предназначенном для интеграции
в технологические линии. А индивидуально конфигурируемые системы могут развивать еще более высокое рабочее давление – до 4000 бар. Используемые в них высокоэффективные промышленные насосы поставляются входящей в наш концерн компанией WOMA – лидером в области создания техники сверхвысокого давления.
Преимущества для вас
- Экологичность
- Высокая экономичность
- Инновационные технические решения
- Регулировка интенсивности воздействия
- Безопасность труда
Примеры применения
- Ремонт и снос бетонных конструкций
- Чистка труб и теплообменников
- Очистка решеток и фильтров, внутренняя чистка емкостей
- Удаление лакокрасочных покрытий
- Удаление ржавчины
- Подготовка оснований
- Гидроабразивная резка
- Съем поверхностного слоя любых материалов
Области применения
- Автомобильная промышленность
- Судостроение и техническое обслуживание судов
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- Машиностроение
- Обработка металлов (стали, алюминия и т. д.)
- Обработка камня
- Производство бумаги
- Нефтепереработка, производство нефтепродуктов и минеральных масел
- Транспорт
- Строительство
- Горные работы
- Чистка фасадов
- Клининг
- Электростанции
- Дезактивация
Удаление бетона с помощью робота
Сфера применения различных насадок сверхвысокого давления
Аппараты для очистки сухим льдом
Чистка сухим льдом: бережно, тщательно и без остатков
Вам требуется удалять стойкие загрязнения, не повреждая очищаемые объекты? Самым верным решением окажутся предлагаемые Kärcher аппараты для чистки сухим льдом, гранулы которого, разгоняемые сжатым воздухом, легко удаляют с различных поверхностей остатки резины, следы краски, масляно-жировые и прочие загрязнения.
Аппараты для чистки сухим льдом могут использоваться и на объектах, не допускающих применения воды и пескоструйной обработки. Гранулы сухого льда бесследно исчезают, не оставляя влаги. Поэтому с их помощью можно очищать даже чувствительные элементы оборудования, например электродвигатели. Гранулы можно легко производить самостоятельно, используя для этого наши грануляторы. А широкий ассорти-мент принадлежностей гарантирует эффективное решение самых разнообразных задач чистки.
Преимущества для вас
- Не требуется предварительная подготовка
- Минимальные простои оборудования
- Экологичность
- Бережная очистка поверхностей
- Отсутствие остатков воды, абразивного материала и т. п. после чистки
- Возможность чистки без прерывания производственного процесса
- Отсутствие необходимости в демонтаже оборудования
Примеры применения
- Очистка промышленных роботов
- Очистка литьевых форм
- Очистка фасовочного оборудования
- Очистка конвейеров и транспортеров
- Очистка напольных транспортных средств
- Очистка компонентов гидросистем
- Очистка электрооборудования
- Очистка шкафов распределительных устройств
Области применения
- Автозаводы и литейные цеха
- Типографии
- Полимерная и упаковочная промышленность
- Деревообрабатывающая и бумажная промышленность
- Электротехническая промышленность
- Пищевая, фармакологическая и косметическая промышленность
- Машиностроение и изготовление металлоконструкций
- Коммунальное хозяйство
Очистка пресс-формы с помощью айс бластера
Удаление антикоррозийного покрытия аппаратом для чистки сухмм льдом
Внутренняя очистка емкостей
Эффективная очистка цистерн, контейнеров и прочих емкостей
Промышленными и транспортно-экспедиционными предприятиями используются емкости разных типов, заполняемые самыми разнообразными веществами. Для тщательной очистки внутренних поверхностей этих емкостей мы предлагаем Вам решения на базе модульных компонентов, удовлетворяющие индивидуальным запросам.
Проектируя комплекс оборудования для внутренней чистки емкостей, мы принимаем во внимание все факторы: цель очистки, ее периодичность, вид хранимого или транспортируемого материала, размеры и геометрическую форму емкости, условия окружающей среды и т. д. Наши системные решения способны удовлетворить любые требования к профессиональной очистке цистерн и контейнеров от остатков любых жидких или сыпучих материалов.
Преимущества для вас
- Экономия энергии
- Пониженные затраты на отведение сточных вод
- Пониженные монтажные затраты
- Простота планирования и отсутствие непредвиденных расходов
- Максимальные мобильность и гибкость применения
- Модульная структура на основе испытанных компонентов
Примеры применения
- Очистка цистерн для перевозки жидких и сыпучих продуктов
- Очистка 20-футовых контейнеров по стандарту ISO
- Очистка вагонов-цистерн
- Очистка кубических контейнеров
- Чистка бочек
- Очистка прочих емкостей любого рода
Области применения
- Химическая промышленность и торговля химикатами
- Транспортные и складские предприятия
- Пищевая промышленность
- Заводы по производству пива и других напитков
Решение по внутренней очистке емкостей (коротка версия)
Внутренняя очистка емкостей
Оборудование для очистки резервуаров и реакторов
Системные решения для очистки смесительных резервуаров и рекаторов
Если на Вашем предприятии выполняются различные технологические операции со множеством разных веществ, значит, Вам требуются индивидуальные решения для соблюдения строгих требований чистоты и производственной санитарии. Мы предложим Вам такие решения: мобильные и стационарные, автоматизированные и интегрированные в производственные процессы.
Пример модульного системного решения для внутренней чистки производственных резервуаров показан на упрощенной структурной схеме. На тележке, подкатываемой к подлежащему очистке резервуару, закреплена перемещающаяся моечная головка, позволяющая обрабатывать все его внутренние поверхности и встроенные элементы. Загрязненная жидкость собирается в бак и фильтруется для повторного использования. Система выглядит простой, но для ее оптимальной реализации требуются обширные технические знания и опыт, которые мы эффективно приме-няем на практике для решения Ваших задач.
Преимущества для вас
- Постоянная готовность к работе и экономия времени
- Технологическая надежность
- Широкие функциональные возможности благодаря модульному принципу
- Эффективность и экологичность
- Безопасность труда
- Широкий диапазон рабочих давлений – от среднего (50 бар) до сверхвысокого (1500 бар)
- Возможность обработки холодной и горячей водой, а также паром
- Использование различных очищающих сред: водных растворов, деминерализованной воды, кислот, щелочей или растворителей
- Модульная структура на основе испытанных компонентов
Примеры применения
- Очистка смесительных резервуаров
- Очистка кубических контейнеров
- Чистка бочек
- Очистка реакторов
- Очистка котлов
- Очистка транспортировочных емкостей
Области применения
- Химическая промышленность
- Косметическая промышленность
Стационарное оборудование для чистки высоким давлением
Стационарные решения: Постоянная готовность
Наши высокопроизводительные, эффективные и долговечные стационарные системы для чистки высоким давлением уже несколько десятилетий используются на многих промышленных предприятиях. Один централизованный аппарат высокого давления позволяет оборудовать до 17 постов отбора воды и одновременно выполнять уборочные работы в нескольких местах.
Стационарные системы высокого давления могут быть спроектированы в расчете на любые требования производительности и во всех случаях гарантируют высокие эффективность, экономичность и надежность. Центральный аппарат высокого давления по стационарной системе трубопроводов подает воду под напором к удаленным постам отбора, которые могут быть размещены в любом необходимом месте. Система обеспечивает постоянную готовность к работе – круглосуточно, без перерывов и затрат времени на выполнение подготовительных операций.
Преимущества для вас
- Экономия времени за счет быстрой подготовки к работе
- Постоянная эксплуатационная готовность
- Безопасность труда
- Соблюдение строгих стандартов санитарии
- Уменьшенные затраты
Примеры применения
- Уборка на скотобойнях и в мясных магазинах
- Уборка в цехах любых предприятий пищевой промышленности
- Очистка палуб круизных теплоходов
- Уборка в помещениях бассейнов и термальных водолечебниц
- Очистка промышленного производственного оборудования
Области применения
- Пищевая промышленность
- Круизный флот
- Автомобильная промышленность и авторемонтные мастерские
- Химическая и металлообрабатывающая промышленность
Аппараты для очистки деталей
Превосходная очистка любых деталей и узлов
Аппараты для очистки деталей просто незаменимы для любых производственных и сервисных предприятий. Если Вы все еще используете растворители для очистки загрязненных заготовок и инструментов, наши аппараты позволят Вам обойтись без этих вредных для здоровья и окружающей среды химикатов.
Наши аппараты для очистки деталей и используемые в них чистящие средства на водной основе позволяют легко и тщательно удалять масла, смазки и прочие загрязнения любых видов. На выбор предлагаются полностью автоматизированные аппараты или аппараты для очистки вручную, работающие по биологическому принципу.
Преимущества для вас
- Использование экологичных чистящих средств на водной основе
- Эргономичность
- Надежная конструкция с применением высококачественных материалов
- Уменьшенные затраты на утилизацию отходов
Примеры применения
- Очистка инструментов
- Очистка корпусов коробок передач
- Очистка деталей оборудования
- Очистка компонентов двигателей
- Очистка деталей от масляно-жировых загрязнений
- Очистка компонентов при проведении ремонтных работ
Области применения
- Авторемонтные и прочие мастерские
- Сервисные и ремонтные предприятия
- Металлообрабатывающие предприятия
- Очистка деталей и узлов при проведении ремонтных и сервисных работ
- Производственные предприятия
Очистка деталей для покраски
Установка аппарата для автоматической очистки деталей
Защитная экипировка
Безопасность прежде всего
Безопасности труда в промышленности уделяется особое внимание: на многих предприятиях предписывается соблюдение отраслевых мер охраны труда, а при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью, обязательно использование специального, сертифицированного защитного снаряжения.
Наша защитная экипировка гарантирует Вам надежную защиту от воды, грязи, интенсивного шума и получения травм и в то же время отличается современным, модным дизайном. Для ее изготовления мы используем высококачественные материалы – прочные, износостойкие и легкие в уходе. Наша спецодежда обеспечивает пользователям высокий уровень комфорта и оптимальную свободу движений.
Преимущества для вас
- Защита оператора от любых воздействий
- Безопасность труда
- Свободный обзор через защитные очки
- Надежное удержание в перчатках скользких предметов
- Эффективная защита
- Удобство ношения средств защиты от шума и эффективная звукоизоляция
Спецодежда для работы со специальной техникой:
- с аппаратами для чистки сухим льдом
- с аппаратами сверхвысокого давления