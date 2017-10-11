СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОДИН ПАРТНЕР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ЗАДАЧ

На промышленных предприятиях приходится решать многочисленные и порой весьма специфические задачи очистки оборудования, деталей, форм, путей перемещения и складских площадей как в помещениях, так и на открытом воздухе. Каждая из этих задач сложна уже сама по себе, а еще более сложной проблемой является объединение всех процессов уборки в отлаженную систему, обеспечивающую максимальные эффективность и экономичность. Создание такой системы требует большого опыта и множества специальных знаний. Являясь ведущим игроком на мировом рынке уборочной техники, мы обладаем более чем 80-летним опытом в этой области, позволяющим предложить Вам уникальные системные решения, предоставляющие целый ряд убедительных преимуществ.

Повысьте рентабельность работы своего предприятия и качество выпускаемой продукции за счет интеллектуального подхода к выполнению всех уборочных работ! При этом наши инновационные технологии чистки обеспечат Вам оптимальный уход за всем производственным оборудованием.

Применение наших проблемно-ориентированных решений гарантирует надежное соблюдение отраслевых стандартов санитарии и безопасности и позволяет выполнять уборочные работы даже на участках с особенно сложными условиями, например, в заставленных оборудованием помещениях, взрывоопасных или высокотемпературных зонах. Кроме того, оно способствует значи-тельному сокращению простоев.

А с особенно стойкими загрязнениями и отложениями легко справляются наши аппа-раты сверхвысокого давления: мощнейшая струя воды удаляет грязь, старые лакокрасочные покрытия и даже затвердевшие следы бетона с любых поверхностей, допускающих такую обработку.

Перерывы в работе необходимы – но только те, которые запланированы заранее. Поэтому мы предлагаем Вам уборочную технику, которую можно интегрировать в технологические процессы и эксплуатировать без остановки производства, причем с минимальными затратами времени и сил на подготовку и переоснащение.

Вам приходится решать немало сложных производственных проблем. Поэтому Вас обрадует простота обращения с нашей уборочной техникой – даже с аппаратами, рассчитанными на решение специальных задач. Не станет проблемой и утилизация грязи после уборки: мы предлагаем эффективные и экологичные технологии очистки сточных вод, загрязненных отходами производства.