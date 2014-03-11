Девиз инициативы: «Сконструируем лучший мир»

Инициатива "Blue Competence" направлена на изучение и обобщение опыта организации экологичного производства и внедрения новых экологически чистых технологий, а также информирование законодателей, бизнес-среды и широкой общественности о решениях, выработанных машиностроительными предприятиями в целях устойчивого развития отрасли и экономики в целом. Ведь вызовы времени и рост населения Земли требуют сбалансированного ответа, сочетающего технический прогресс с разумным подходом к использованию природных ресурсов. Основные направления и цели ответственного хозяйствования четко определены:

энергоэффективность: достижение большего с меньшими затратами

рациональное использование энергоресурсов: более эффективное использование существующих и поиск альтернативных источников энергии

оптимизация использования ресурсов: оптимальное применение существующего и освоение альтернативного сырья

уменьшение выбросов в атмосферу: исключение или сокращение объемов вредных выбросов

альтернативный транспорт: создание решений, позволяющих отказаться от автомобилей в их нынешней форме

вторичное использование ресурсов: избежание отходов или уменьшение их объемов и оптимальная повторная переработка

сокращение затрат на жизненный цикл: уменьшение суммарных расходов на всех этапах – от добычи сырья до утилизации выработавшего ресурс изделия

Объем задач колоссален, велика и ответственность за их решение. Всем нам предстоит длинный путь. Уже сделан новый шаг, за ним последуют многие другие. Ведь разумное, рациональное хозяйствование – не отдаленная цель, а наша повседневная обязанность. В конце концов, речь идет о нашем общем будущем.