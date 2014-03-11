Blue Competence

Инициатива "Blue Competence" определяет критерии и стандарты устойчивого развития, которым должны удовлетворять компании, присоединяющиеся к этой инициативе. Эта инициатива способствует повышению прозрачности бизнеса и популяризации предприятий, решений и продуктов, отвечающих принципам устойчивого развития.

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Для улучшения жизни на Земле: Blue Competence

Зеленый цвет традиционно ассоциируется с охраной окружающей среды, а синий стал символом устойчивого развития, взаимосвязанными аспектами которого являются экономичность, экологичность и социальная ответственность. Работе в этих трех направлениях посвящена выдвинутая Союзом немецких машиностроителей (VDMA) инициатива «Blue Competence», к которой присоединились компания Kärcher и еще 225 предприятий и 37 отраслевых ассоциаций, объединенных единой целью – обеспечением высокого качества жизни на нашей планете как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Blue Competence

Ответственность прежде всего

Компания Kärcher присоединилась к инициативе "Blue Competence" с начала 2012 г. и активно включилась в работу, заявленная цель которой заключается в выводе машиностроительной отрасли на передовые позиции в области рационального использования ресурсов и распространении принципов устойчивого развития на смежные отрасли хозяйства. Одним из необходимых условий достижения этой цели является эффективный обмен информацией об имеющихся резервах и успехах, достигнутых в деле снижения материалоемкости, ресурсосбережения, продления срока службы выпускаемой продукции и т. д. Наша компания способна внести важный вклад в этот процесс – ведь принципы экологической и социальной ответственности уже давно стали неотъемлемой частью корпоративной культуры Kärcher.

Девиз инициативы: «Сконструируем лучший мир»

Инициатива "Blue Competence" направлена на изучение и обобщение опыта организации экологичного производства и внедрения новых экологически чистых технологий, а также информирование законодателей, бизнес-среды и широкой общественности о решениях, выработанных машиностроительными предприятиями в целях устойчивого развития отрасли и экономики в целом. Ведь вызовы времени и рост населения Земли требуют сбалансированного ответа, сочетающего технический прогресс с разумным подходом к использованию природных ресурсов. Основные направления и цели ответственного хозяйствования четко определены:

  • энергоэффективность: достижение большего с меньшими затратами
  • рациональное использование энергоресурсов: более эффективное использование существующих и поиск альтернативных источников энергии
  • оптимизация использования ресурсов: оптимальное применение существующего и освоение альтернативного сырья
  • уменьшение выбросов в атмосферу: исключение или сокращение объемов вредных выбросов
  • альтернативный транспорт: создание решений, позволяющих отказаться от автомобилей в их нынешней форме
  • вторичное использование ресурсов: избежание отходов или уменьшение их объемов и оптимальная повторная переработка
  • сокращение затрат на жизненный цикл: уменьшение суммарных расходов на всех этапах – от добычи сырья до утилизации выработавшего ресурс изделия

Объем задач колоссален, велика и ответственность за их решение. Всем нам предстоит длинный путь. Уже сделан новый шаг, за ним последуют многие другие. Ведь разумное, рациональное хозяйствование – не отдаленная цель, а наша повседневная обязанность. В конце концов, речь идет о нашем общем будущем.

Blue Competence Urkunde

Рекомендации по экономии энергии при эксплуатации техники Kärcher

Поломойно-всасывающие машины

Система KIK

Точная адаптация параметров машины к различным требованиям / местам применения.

  • Изменение производительности турбины.
  • Изменение мощности двигателя привода щеток.
  • Изменение скорости движения.
  • Регулировка расхода воды (у B 80 W Bp).
KIK System

Система FACT

Индивидуальная настройка скорости вращения щеток у машин с цилиндрическими щетками (BR).

  • Возможность выбора режима, соответствующего решаемой задаче.
  • Уменьшенное энергопотребление в режиме WHISPER CLEAN (до 15 %).
  • Уменьшенное энергопотребление в режиме FINE CLEAN (до 30 %).
  • Уменьшенный уровень шума в режимах WHISPER и FINE CLEAN.
Fact System

eco!efficiency

  • Новинка! Режим eco!efficiency у машин версии RS. Переключение в этот режим обеспечивает:
  • уменьшение расхода воды
  • уменьшение расхода электроэнергии, потребляемой всасывающей турбиной
  • уменьшение расхода электроэнергии, потребляемой двигателями привода щеток
  • уменьшенную скорость движения в процессе уборки (и соответствующее снижение энергопотребления)
  • значительную (до 20 %) экономию энергии и воды в сравнении с общей чисткой при помощи распространенных поломойно-всасывающих машин
eco!efficiency

Система DOSE

  • Особо точная система дозирования чистящего средства (0 – 3 %).
  • Исключение передозировки, гарантия приготовления растворов чистящих средств, обеспечивающих экономичную и экологичную уборку.
  • Уменьшенное загрязнение сточных вод и экономия до 25 % времени на подготовку к работе.
  • Защита здоровья оператора и охрана окружающей среды за счет значительного уменьшения концентрации чистящих средств в рабочих растворах.
  • Улучшенная защита от размножения микроорганизмов в баке для грязной воды.
  • Прецизионная технология, основанная на применении расходомера и точного дозирующего насоса.
DOSE

Щетка из микроволокна

Можно обойтись и без чистящих средств – высокая эффективность очистки обеспечивается превосходным поглощением микроволокнами воды и грязи, а также специальной формой волокон.

  • Хороший результат уборки достигается без применения чистящего средства или с его минимальным расходом.
  • Уменьшается вредное воздействие на здоровье и окружающую среду.
  • Уникальное решение: технология цилиндрических щеток из микроволокна – инновационная разработка Kärcher.
Mikrofaser Technologie

Проточный диспенсер WPD 100

Энергосберегающий режим

Целесообразна активация режима "Power Save".

  • Время работы диспенсера WPD 100 допускает индивидуальную настройку.
  • Во время перерывов в использовании (например, в ночное время или в выходные дни) аппарат работает с минимальным энергопотреблением (< 1 Вт).
  • Это способствует экономии энергии.
Power Save

Очистка вентиляционных прорезей

Необходимо регулярно очищать вентиляционные прорези, находящиеся с задней стороны диспенсера. Это гарантирует оптимальное функционирование всех компонентов аппарата и исключает их перегрев.
Оптимальная вентиляция обеспечивает работу диспенсера WPD в наиболее экономичном режиме и способствует энергосбережению.

RM

Посуда многоразового использования

Использование посуды многократного применения вместо одноразовых стаканов способствует охране окружающей среды.

  • Kärcher предлагает емкости из тритана – полимера, не содержащего вредного для здоровья пластификатора бисфенола-А.
  • Для офисов прекрасно подходят стеклянные графины. 
  • Стеклянный дизайнерский графин Eva Solo часто используется при проведении переговоров.
Gefaesse

Использование баллонов с CO2

  • Для эксплуатации диспенсеров, вырабатывающих газированную воду, целесообразно использовать баллоны с CO2 максимально возможного размера (10 кг). Это обеспечивает следующие преимущества:
  • баллоны приходится заменять реже,
  • исключаются дополнительные затраты на транспортировку,
  • обеспечивается более продолжительная работа диспенсера без перерывов на замену баллонов с CO2,
  • уменьшаются затраты на обслуживание аппарата.
CO2 Flaschen

Минимизация эквивалентных выбросов CO2

  • Любой расход энергии оставляет свой след – так называемый Product Carbon Footprint (PCF) – в виде двуокиси углерода.
  • Применение проточного диспенсера Kärcher WPD 100 позволит Вам внести важный вклад в дело охраны окружающей среды. 
  • Исключаются затраты энергии на изготовление, транспортировку и очистку бутылей или бутылок. 
  • Исключаются выбросы CO2, связанные с вышеуказанными технологическими процессами.
  • Эквивалентные выбросы CO2 при эксплуатации аппарата WPD 100 в 6 раз меньше, чем при использовании кулеров со сменными бутылями, и в 10 раз меньше, чем при продаже бутылочной воды через автоматы.
Footprint

HD / HDS

eco!efficiency

Эксплуатация любых аппаратов HDS в режиме eco!efficiency обеспечивает:

  • повышенную экономичность,
  • повышенную экологичность, 
  • экономию 20 % топлива и
  • уменьшение выбросов CO2 на 20 %.
eco!efficiency

Оптимальные принадлежности

Обширный выбор принадлежностей для решения специфических задач позволяет выполнять работы быстрее и во многих случаях с экономией энергии и воды.

  • Грязевая фреза, сочетающая преимущества точечного и веерного сопел, обеспечивает устранение стойких загрязнений.
  • Приспособления для очистки поверхностей позволяют эффективно очищать большие площади.
  • Мощное сопло с повышенным на 40 % ударным давлением струи ускоряет очистку и улучшает ее результат.
  • Вращающиеся моечные щетки гарантируют бережную и эффективную мойку автомобилей.
Richtiges Zubehoer

Регулировка давления и расхода воды непосредственно с пистолета

Регулятор Servo Control позволяет плавно изменять параметры струи:

  • обеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи чистки,
  • незначительные загрязнения могут удаляться в энергосберегающем режиме.
Automatische Druck- und Wassermengenverstellung direkt an der Pistole

Своевременное прекращение подачи воды

В случае использования длинной подводки воды на входе аппарата существует возможность заблаговременного отключения водоснабжения, поскольку запас воды в шланге и поплавковой камере достаточен для завершения работы.

Полное использование чистящих средств

Емкости с чистящими средствами, используемые при эксплуатации аппаратов с системой Switch Chem, могут опорожняться не до конца, но остаток чистящего средства из отсоединяемой емкости может быть легко и быстро перелит в новую емкость.

Restmengen schnell und einfach umfüllen

Пылесосы

T 12/1 eco!efficiency

Применение пылесоса T 12/1 eco!efficiency обеспечивает:

  • экономию электроэнергии (до 40 %),
  • уменьшение затрат,
  • превосходные результаты уборки, несмотря на экономию энергии,
  • возможность выполнения работ в любое время благодаря очень низкому уровню шума (56 дБ(А)),
  • экономию на расходных материалах благодаря возможности работы без фильтр-мешка.
T 12/1 eco!efficiency

NT 35/1 Tact

Система автоматической очистки фильтра Tact не только обеспечивает стабильность силы всасывания, но и значительно продлевает срок службы фильтра.

  • Самоочистка фильтра, обеспечиваемая мощными пневматическими импульсами, многократно увеличивает срок его службы (в сравнении с обычными системами фильтрации).
  • Редкая замена фильтров гарантирует экономию средств и природных ресурсов.
  • Плоский складчатый фильтр из стойкого к гниению и допускающего промывку полиэфирного холста (опция) отличается особо долгим сроком службы (в т. ч. при выполнении операций влажной уборки).
NT 35/1 Tact

Puzzi 8/1, 100, 200

При легкой степени загрязнения тщательная очистка обеспечивается даже при использовании
только одной таблетки чистящего средства.

  • Оптимальное устранение незначительных загрязнений при помощи 1 таблетки чистящего средства.
  • Водорастворимая упаковка таблеток уменьшает объемы утилизируемых отходов.
  • Простота дозировки обеспечивает адаптацию к различным задачам чистки.
  • Индивидуальная упаковка таблеток гарантирует защиту кожи рук.
Puzzi 8/1, 100, 200

Puzzi 400 K

Расход разбрызгиваемого моющего раствора регулируется в пределах от 5,5 до 1 л/мин.

  • Адаптация к конкретным задачам уборки.
  • Возможность экономии воды.
  • Уменьшенное загрязнение сточных вод (при уменьшенном расходе воды).
  • Возможность быстрее приступить к использованию очищенных текстильных напольных покрытий.
Puzzi 400 K
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