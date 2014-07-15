Karcher BR 40/10 C Adv - многофункциональная сетевая поломойно-всасывающая машина - моет полы подобно однодисковой машине, всасывает воду как пылесос влажной уборки и полирует поверхности как высокоскоростной полотер. Такая разносторонность открывает существенный потенциал при использовании данной модели и гарантирует максимальную экономию. Две всасывающие планки поглощают воду при перемещениях машины вперед и назад. Малая конструктивная высота и рукоятка, отклоняющаяся в обе стороны, дают возможность удобно мыть пол даже под мебелью. Большие колеса для транспортировки позволяют перемещать машину по ступенькам для уборки лестничных пролетов. Версия Adv - оборудована дополнительными транспортировочными колесами и системой щеток с регулируемым прижимом.