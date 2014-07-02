KM 70/30 C – следующее поколение хорошо известной KSM 690. Разработка осуществлялась на основе весьма успешной модели KM 70/20 C с сохранением всех передовых характеристик. Комплектация KM 70/30 C Bp включает основную цилиндрическую щетку с электроприводом, а также боковую щетку с электроприводом для облегчения уборки в углах. Откидная ручка для перемещения имеет 3 положения регулировки по высоте и гарантирует высокий уровень комфорта. Цилиндрическая щетка и боковая щетка также могут регулироваться по высоте. Регулировка цилиндрической щетки осуществляется с помощью специальной ручки с 6 положениями фиксации. Батарея на 12 В и соответствующее зарядное устройство (230 В, с вилкой с защитным контактом) встроены в аппарат.