Подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv

С системой фильтрации на основе плоского складчатого фильтра, уменьшающей распространение пыли, и электроприводом роликовой и боковой щеток: толкаемая подметальная машина для комфортной уборки в помещениях и на открытом воздухе.

KM 70/30 C – следующее поколение хорошо известной KSM 690. Разработка осуществлялась на основе весьма успешной модели KM 70/20 C с сохранением всех передовых характеристик. Комплектация KM 70/30 C Bp включает основную цилиндрическую щетку с электроприводом, а также боковую щетку с электроприводом для облегчения уборки в углах. Откидная ручка для перемещения имеет 3 положения регулировки по высоте и гарантирует высокий уровень комфорта. Цилиндрическая щетка и боковая щетка также могут регулироваться по высоте. Регулировка цилиндрической щетки осуществляется с помощью специальной ручки с 6 положениями фиксации. Батарея на 12 В и соответствующее зарядное устройство (230 В, с вилкой с защитным контактом) встроены в аппарат.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv: Регулируемая рукоятка
Регулируемая рукоятка
Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях. Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv: Концепция EASY Operation
Концепция EASY Operation
Машина оснащена удобным переключателем программ с простыми и понятными пиктограммами.
Подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv: Удобство транспортировки
Удобство транспортировки
Ручки в передней и задней части машины облегчают ее переноску и погрузку в автомобиль. Смещенные назад колеса облегчают перемещение по лестницам.
Система всасывания пыли (только у версии Adv)
  • Всасывающая турбина с электроприводом удаляет из бункера мелкую пыль.
  • Турбину можно отключить при очистке мокрых поверхностей.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода вручную
Мощность привода (В/Вт) 12 / 195
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2800
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Полная/полезная емкость контейнера (л) 42 / 30
Площадь поверхности фильтра (м²) 0,61
Время работы (ч) 2,5
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 2,5
Время заряда аккумулятора (ч) 12
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 48
Масса рабочая (кг) 47
Вес с упаковкой (кг) 54,911
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1200 / 770 / 1050

Scope of supply

  • Фильтр для мелкой пыли
  • Плоский складчатый фильтр: Бумажный
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект

Оснащение

  • Электрический привод поворота
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, в т.ч. погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки таких объектов как школьные территории в мунициальных округах
  • Также идеальна для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
