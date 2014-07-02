Подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv
С системой фильтрации на основе плоского складчатого фильтра, уменьшающей распространение пыли, и электроприводом роликовой и боковой щеток: толкаемая подметальная машина для комфортной уборки в помещениях и на открытом воздухе.
KM 70/30 C – следующее поколение хорошо известной KSM 690. Разработка осуществлялась на основе весьма успешной модели KM 70/20 C с сохранением всех передовых характеристик. Комплектация KM 70/30 C Bp включает основную цилиндрическую щетку с электроприводом, а также боковую щетку с электроприводом для облегчения уборки в углах. Откидная ручка для перемещения имеет 3 положения регулировки по высоте и гарантирует высокий уровень комфорта. Цилиндрическая щетка и боковая щетка также могут регулироваться по высоте. Регулировка цилиндрической щетки осуществляется с помощью специальной ручки с 6 положениями фиксации. Батарея на 12 В и соответствующее зарядное устройство (230 В, с вилкой с защитным контактом) встроены в аппарат.
Особенности и преимущества
Регулируемая рукояткаЭргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях. Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Концепция EASY OperationМашина оснащена удобным переключателем программ с простыми и понятными пиктограммами.
Удобство транспортировкиРучки в передней и задней части машины облегчают ее переноску и погрузку в автомобиль. Смещенные назад колеса облегчают перемещение по лестницам.
Система всасывания пыли (только у версии Adv)
- Всасывающая турбина с электроприводом удаляет из бункера мелкую пыль.
- Турбину можно отключить при очистке мокрых поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Мощность привода (В/Вт)
|12 / 195
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2800
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|42 / 30
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|0,61
|Время работы (ч)
|2,5
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 2,5
|Время заряда аккумулятора (ч)
|12
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|48
|Масса рабочая (кг)
|47
|Вес с упаковкой (кг)
|54,911
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1200 / 770 / 1050
Scope of supply
- Фильтр для мелкой пыли
- Плоский складчатый фильтр: Бумажный
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
Оснащение
- Электрический привод поворота
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Устройство ручной очистки фильтра
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, в т.ч. погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки таких объектов как школьные территории в мунициальных округах
- Также идеальна для небольших мастерских и в сельском хозяйстве