Поломойно-всасывающая машина B 90 R Classic Bp Pack
Управляемая водителем, маневренная аккумуляторная поломоечная машина B 90 R Classic Bp Pack с баком на 90 литров. Комплектуется гелевыми АКБ 175 Ач/24 В. Имеет оптимальную конфигурацию для поддерживающей ежедневной уборки и отличается привлекательной ценой для чувствительным к ценам целевых групп, например, клининг. Машина может оснащаться различными щёточными узлами шириной от 55 до 75 см (отдельно).
Маневренная и быстрая машина с сидением для водителя - прекрасная альтернатива любой большой машине c ручным управлением! Особенностью аккумуляторной поломоечной машины B 90 R Bp Pack является щеточные головы нового поколения. Выбираются при покупке. Можно использовать роликовые и дисковые щеточные насадки разной рабочей ширины (55-75 см). С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины - повышенная емкость бака - 90 литров - и легкость его заполнения чистой водой. Машина – компактная, что очень удобно при хранении и транспортировке, например, в лифтах. Отличное решение для средних и больших площадей. Имеет оптимальную конфигурацию для поддерживающей ежедневной уборки и отличается привлекательной ценой для чувствительным к ценам целевых групп, например, клининг.
Особенности и преимущества
Чрезвычайная легкость маневрированияКомпактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Простота управленияОсновные функции легко управляются переключателем EASY. Отображаются часы работы. Роликовые щетки экономят воду и моющее средство.
Продолжительное время работыВместительный отсек для батареи большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи в вариантах с блоками батарей.
Быстрая замена
- Щеточная головка легко заменяется без инструментов.
- Замена роликов R-головок занимает несколько секунд.
- Щетки или падодержатели, установленные в головки D, отсоединяются одним нажатием педали.
Тяговый привод со скоростями до 6 км/ч
- Для преодоления крутых подъемов. (с электромагнитным тормозом)
Прямая или изогнутая всасывающая балка
- Для оптимального всасывания воды на любом полу. (заказывается отдельно).
Большой отсек для батарей
- Позволяет использовать более крупные батареи - для еще большего времени работы
Хорошая способность преодолевать подъемы и хороший клиренс
- Для простоты транспортировки и загрузки.
Плоский складчатый фильтр
- Для защиты турбины от преждевременного повреждения
Компактный и современный дизайн
- Сверхманевренная и простая в управлении (несмотря на большой размер)
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550 - 750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850 - 940
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|90 / 90
|Бункер (л)
|5 / 7
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 170
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 3,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|230 / 50 - 60
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 - 315 / 28 - 37
|Расход воды (л/мин)
|3,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Потребляемая мощность (Вт)
|2200
|Полная нормативная масса (кг)
|460
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1450 x 800 x 1200
Scope of supply
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система 2 резервуаров