Коммунальное хозяйство

Чистота в школах, офисах и на спортплощадках. Kärcher предлагает уборочную технику, гарантирующую эффективное наведение безупречной чистоты в общественных учреждениях и на объектах коммунального хозяйства.

Öffentlicher Dienst

Общественные учреждения

Машины и аппараты Kärcher профессионального назначения в корпусах антрацитового цвета демонстрируют высочайший уровень эффективности современной уборочной техники.

Коммунальная техника

Высокопроизводительные коммунальные машины Kärcher отличаются высокой надежностью и широчайшими функциональными возможностями.

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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