ВСЕ, ЧТО НУЖНО НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Так чисто, что вы бы охотно въехали даже в недостроенный дом!

Baugewerbe Reinigungslösungen

Чистота – залог безопасности

Зачем нужна эффективность без надежности? Зачем нужна прочность без безопасности? На строительной площадке все эти характеристики должны быть у одной отдельной машины. Причем у каждой. «Керхер» предлагает машины для профессиональной очистки со всеми необходимыми характеристиками. Все строительные площадки разные. И строители подвергаются разным рискам: они могут поскользнуться и споткнуться, а их здоровье пострадать от воздействия пыли, химических веществ и других факторов риска. Одной лишь каски недостаточно для защиты жизни и здоровья.

Здания / уборка внутри помещений

Моечная станция / открытая площадка

Машины / транспорт

Специальная очистка
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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