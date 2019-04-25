ВСЕ, ЧТО НУЖНО НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Чистота – залог безопасности

Зачем нужна эффективность без надежности? Зачем нужна прочность без безопасности? На строительной площадке все эти характеристики должны быть у одной отдельной машины. Причем у каждой. «Керхер» предлагает машины для профессиональной очистки со всеми необходимыми характеристиками. Все строительные площадки разные. И строители подвергаются разным рискам: они могут поскользнуться и споткнуться, а их здоровье пострадать от воздействия пыли, химических веществ и других факторов риска. Одной лишь каски недостаточно для защиты жизни и здоровья.