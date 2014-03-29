Промышленность
Kärcher – надежный партнер, на опыт которого в решении задач промышленной уборки может положиться любое предприятие. Необходимым условием бесперебойного протекания производственных процессов является оптимальное взаимодействие всех элементов технологического оборудования. Аналогично обстоит дело и с процессами чистки: только оптимальное сочетание техники, принадлежностей и чистящих средств позволяет добиться высокой эффективности уборки. Будучи системным оферентом, Kärcher предлагает Вам высокоэффективные решения для наведения чистоты на любых производственных участках.
Пищевая промышленность
Производство пищевых продуктов регламентируется строгими санитарными предписаниями, распространяющимися как на производственные, так и на все вспомогательные участки предприятия.
Машиностроение
Для машиностроительных предприятий важно иметь поставщика уборочной техники, способного предложить решения, удовлетворяющие самым разнообразным требованиям и учитывающие все особенности производства.
Химическая промышленность
На химзаводах ежедневно образуются самые разнообразные загрязнения, устранение которых представляет собой сложную задачу: мелкая пыль, клейкие вещества, едкие жидкости, минеральные масла, грануляты и т. д.