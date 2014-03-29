Промышленность

Kärcher – надежный партнер, на опыт которого в решении задач промышленной уборки может положиться любое предприятие. Необходимым условием бесперебойного протекания производственных процессов является оптимальное взаимодействие всех элементов технологического оборудования. Аналогично обстоит дело и с процессами чистки: только оптимальное сочетание техники, принадлежностей и чистящих средств позволяет добиться высокой эффективности уборки. Будучи системным оферентом, Kärcher предлагает Вам высокоэффективные решения для наведения чистоты на любых производственных участках.