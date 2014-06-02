Машиностроение

Лучший выбор: уборочная техника Kärcher. Бесперебойная работа любой машины возможна только при условии идеального взаимодействия всех ее деталей. Аналогично обстоит дело и с процессами чистки: для достижения высокой эффективности необходимо гармоничное сочетание всех применяемых методов и средств. Будучи системным оферентом, Kärcher предлагает высокопроизводительные, надежные и взаимосогласованные решения для выполнения любых уборочных работ в цехах, на складах и в офисных помещениях. Наша техника обеспечит чистоту на всех участках Вашего предприятия.