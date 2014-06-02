Машиностроение

Лучший выбор: уборочная техника Kärcher. Бесперебойная работа любой машины возможна только при условии идеального взаимодействия всех ее деталей. Аналогично обстоит дело и с процессами чистки: для достижения высокой эффективности необходимо гармоничное сочетание всех применяемых методов и средств. Будучи системным оферентом, Kärcher предлагает высокопроизводительные, надежные и взаимосогласованные решения для выполнения любых уборочных работ в цехах, на складах и в офисных помещениях. Наша техника обеспечит чистоту на всех участках Вашего предприятия.

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Чистота на производстве

Очистка станков и технологических линий призвана не только устранять возникающие загрязнения, но и способствовать повышению качества продукции и содержанию производственного оборудования в исправном состоянии. Любая грязь, будь то опилки, масла или смазочно-охлаждающие эмульсии, должна устраняться быстро и эффективно, без нарушения производственного процесса и требований безопасности. Инновационная уборочная техника Kärcher в полной мере удовлетворяет этим требованиям.

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Бережная очистка

Не опасайтесь повреждения оборудования – инновационный аппарат для струйной чистки сухим льдом бережно удалит с его поверхностей любые загрязнения, например, силикон, клей, маслосмазочные или лакокрасочные материалы. При этом очистка не требует демонтажа оборудования, что значительно сокращает простои.

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Непрерывная уборка

Промышленные пылесосы Kärcher тщательно удаляют любой влажный и сухой мусор. Специальные всасывающие шланги отличаются высокой прочностью и износостойкостью, а современные мощные турбины гарантируют стабильность силы всасывания.

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Очистка мощным напором воды

Аппараты высокого давления Kärcher быстро и тщательно удаляют с технологического оборудования вязкие и липкие загрязнения – масла, клейкие материалы, присохшие смазки и т. п.

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Превосходная очистка деталей

В современных аппаратах для очистки деталей используются не содержащие растворителей чистящие средства на водной основе, легко удаляющие масла, смазки и другие загрязнения и не оказывающие негативного воздействия на обрабатываемые поверхности.

Наши продукты для очистки производственного оборудования

Для работы на взрывоопасных участках (ATEX, зона 22):
IV 60/27-1 M B1
IV 60/30 M B1
IV 100/40 M B1
IV 100/55 M B1
IV 100/75 M B1
NT 75/1 Me Ec H Z22

Для сбора опасной пыли (класс H):
IV 100/55 H B1
NT 35/1 Tact Te H
NT 45/1 Tact Te H
NT 75/1 Tact Me Te H

Для сбора жидкостей (смазочно-охлаждающих, в т. ч. со стружкой):
IVC 60/24-2 Tact2
IVC 60/30 Tact2
IVL 50/24-2
IVL 120/27-1
IVL 120/30

Для сбора жидкостей и крупного мусора:
IV 60/24-2 W
IV 60/30
IV 60/36-3 W
IV 100/40
IV 100/55
IV 100/75
IVC 60/24-2 Ap
IVC 60/30 Ap
NT 27/1 Adv
NT 27/1 Me Adv
NT 48/1
NT 70/2
NT 70/2 Tc
NT 70/3
NT 70/3 Me Tc

Для сбора мелкой пыли:
NT 35/1 Ap
NT 35/1 Tact
NT 35/1 Tact Te
NT 45/1 Tact
NT 45/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec
NT 55/1 Tact
NT 55/1 Tact Te
NT 65/2 Ap

Для сбора больших объемов мелкой пыли:
VC 60/24-2 Tact²
IVC 60/24-2 Tact² M
IVC 60/30 Tact²
NT 65/2 Tact²
NT 65/2 Tact² Tc
NT 75/2 Tact² Me

Для непрерывной работы (1-фазные):
IV 60/27-1 M B1
IVC 60/12-1 Tact Ec
IVL 120/27-1

Для непрерывной работы (3-фазные):
IV 60/30
IV 60/30 M B1
IV 100/40
IV 100/40 M B1
IV 100/55
IV 100/55 H B1
IV 100/55 M B1
IV 100/75
IV 100/75 M B1
IVC 60/30 Ap
IVC 60/30 Tact2
IVL 120/30

Чистые цеха – чистая работа!

Инновационная уборочная техника Kärcher легко удаляет производственные отходы, опилки и стружку, следы масел и резиновых шин. В нашей программе найдутся решения для любых проблем: от компактных пылесосов влажной и сухой уборки до мощных поломойно-всасывающих машин, тщательно очищающих и сразу же высушивающих напольные покрытия. А обширный ассортимент принадлежностей расширяет функциональные возможности, гарантируя еще более эффективную уборку.

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Удаление следов транспортных средств

Надежные поломойно-всасывающие машины легко удаляют с полов в цехах и проездах следы погрузчиков, стойкие масляные и другие загрязнения. Такой метод влажной уборки повышает безопасность труда: машина сразу же собирает воду, исключая опасность скольжения по мокрому полу.

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Оперативная уборка

Идеальное решение для легкого устранения небольших объемов мусора: подметально-всасывающие машины с ручным управлением отличаются маневренностью и высокой производительностью.

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Сбор рассыпанного мусора и жидкостей

Крупный или мелкий мусор, жидкая или сухая грязь, пролитое масло или опасная для здоровья пыль... Загрязнения могут быть разными, но пылесосы влажной и сухой уборки Kärcher позволяют эффективно устранять их в любой ситуации – благодаря мощным всасывающим турбинам, инновационным технологиям фильтрации и множеству принадлежностей.

Наши продукты для уборки в цехах

Для работы на взрывоопасных участках (ATEX, зона 22):
IV 60/27-1 M B1
IV 60/30 M B1
IV 100/40 M B1
IV 100/55 M B1
IV 100/75 M B1
NT 75/1 Me Ec H Z22

Для сбора опасной пыли (класс H):
IV 100/55 H B1
NT 35/1 Tact Te H
NT 45/1 Tact Te H
NT 75/1 Tact Me Te H

Для сбора жидкостей (смазочно-охлаждающих, в т. ч. со стружкой):
IVC 60/24-2 Tact2
IVC 60/30 Tact2
IVL 50/24-2
IVL 120/27-1
IVL 120/30

Для сбора жидкостей и крупного мусора:
IV 60/24-2 W
IV 60/30
IV 60/36-3 W
IV 100/40
IV 100/55
IV 100/75
IVC 60/24-2 Ap
IVC 60/30 Ap
NT 27/1 Adv
NT 27/1 Me Adv
NT 48/1
NT 70/2
NT 70/2 Tc
NT 70/3
NT 70/3 Me Tc

Для сбора мелкой пыли:
NT 35/1 Ap
NT 35/1 Tact
NT 35/1 Tact Te
NT 45/1 Tact
NT 45/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec
NT 55/1 Tact
NT 55/1 Tact Te
NT 65/2 Ap

Для сбора больших объемов мелкой пыли:
VC 60/24-2 Tact²
IVC 60/24-2 Tact² M
IVC 60/30 Tact²
NT 65/2 Tact²
NT 65/2 Tact² Tc
NT 75/2 Tact² Me

Для непрерывной работы (1-фазные):
IV 60/27-1 M B1
IVC 60/12-1 Tact Ec
IVL 120/27-1

Для непрерывной работы (3-фазные):
IV 60/30
IV 60/30 M B1
IV 100/40
IV 100/40 M B1
IV 100/55
IV 100/55 H B1
IV 100/55 M B1
IV 100/75
IV 100/75 M B1
IVC 60/30 Ap
IVC 60/30 Tact2
IVL 120/30

Чистота на складе – условие правильного хранения

Манипуляции со складскими запасами требуют свободных путей перемещения – ведь любой мусор может застопорить отлаженный технологический процесс. Kärcher предлагает широкую программу пылесосов и подметальных машин разных типов, способных быстро устранять любые производственные отходы. Компактные размеры нашей техники обеспечивают высокую мобильность, а многочисленные варианты исполнения и комплектации (от газового привода до защитного навеса) – адаптацию к конкретным условиям применения.

Maschinenbau

Безопасная работа на складах

Безопасное маневрирование в узких коридорах и в пространстве между высокими стеллажами – не проблема для компактных подметально-всасывающих машин Kärcher, оснащенных специальными навесами, надежно защищающими оператора от травм, которые могут быть вызваны падающими предметами или опрокидыванием машины. Машины обладают высокой производительностью по площади (до 7.800 м2/ч), а большая емкость аккумуляторных батарей обеспечивает продолжительную непрерывную уборку.

Maschinenbau

Эффективная наружная уборка

Чистота наружной территории – один из факторов безопасности труда. Постоянные перемещения материалов и атмосферные воздействия требуют оперативного реагирования и эффективной очистки. Высокая производительность подметально-всасывающих машин Kärcher, оснащенных сиденьем для водителя, позволяет быстро и легко очищать большие площади.

Maschinenbau

Условия рентабельной эксплуатации

Выбор конкретной машины производится из экономических соображений, с учетом размеров очищаемых площадей, периодичности уборки и объемов удаляемого мусора. Специалисты Kärcher помогут Вам подобрать оптимальное оснащение.

Наши продукты для уборки складских помещений и наружных складов

Все необходимое для создания атмосферы чистоты и уюта

Для наведения чистоты в офисных помещениях Kärcher также предлагает оптимальные решения для выполнения любых работ – от генеральной уборки до полировки. Наши аппараты, рассчитанные на различные запросы и размеры площадей, удовлетворяют самым высоким требованиям к эргономичности, безопасности и уровню шума. При этом широкий выбор принадлежностей позволяет использовать нашу технику для решения разных задач.

Retail

Мобильные помощники

Компактные, мощные и надежные моющие пылесосы оснащаются обширным набором принадлежностей, обеспечивающих решение разнообразных задач уборки.

Retail

Профессиональный подход к уборке пылесосом

Спроектированные в сотрудничестве с клининговыми компаниями, наши профессиональные пылесосы сухой уборки впечатляют высокой силой всасывания и системой 5-кратной фильтрации.

Retail

Глубокая очистка коврового ворса

Щеточные пылесосы Kärcher – идеальное решение для регулярной тщательной очистки ковровых покрытий в коридорах и офисах.

Maschinenbau

Для механизированной влажной уборки малых площадей

Машина BR 30/4 C тщательно и бережно очищает любые твердые напольные покрытия. При этом она очень удобна в работе: оператор может как толкать машину, так и тянуть ее на себя.

Наши продукты для уборки в офисах

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