Пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Вместительная модель с 65-литровым мусоросборником сочетает в себе: Две мощные турбины и запатентованную полуавтоматическую систему очистки фильтра - ApClean. Высокую мобильность обеспечивают большие колеса с направляющими роликами и удобная рукоятка. Обеспечивает гарантированную продолжительную работу со стабильной высокой силой всасывания. Подходит для уборки после строительства, уборки вестибюлей и хозяйственных помещений на любых объектах коммерческой недвижимости и автомойках.

Kärcher NT 65/2 Ap является мощным двух-моторным пылесосом влажной и сухой уборки оснащенной запатентованной системой очистки фильтра ApClean, которая обеспечивает постоянную и высокую мощность всасывания в течении длительных рабочих интервалов. Пылесос имеет компактную турбинную голову со встроенной крышкой для легкого доступа к большому плоскому складчатому фильтру. Он эффективно очищается с помощью полуавтоматической системы очистки фильтра ApClean. Это обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания, более длительные рабочие интервалы и увеличение срока службы фильтра. NT 65/2 Ap оснащен электронным контролем уровня заполнения бака для влажной уборки. Это предотвращает превышение максимально допустимого уровня заполнения и моментально отключает пылесос. Простая утилизация собранной жидкости становится возможной благодаря маслостойкому сливному шлангу. Устройство имеет продуманное решение для хранения шланга и практичные держатели для аксессуаров. Высокая мобильность у NT 65/2 Ap обеспечивается двумя большими колесами и двумя направляющими роликами, а также рукояткой для толкания.

Особенности и преимущества
Удобное хранение кабеля на корпусе
  • Большое практичное место для хранения в верхней части корпуса.
  • Инструменты и принадлежности всегда под рукой.
Интегрированная сливной шланг (маслостойкий)
  • Сливной шланг доступен легко и быстро.
  • Удобная и чистая утилизация жидкостей.
Полуавтоматическая очистка фильтра
  • Оптимальная эффективность очистки фильтра одним нажатием кнопки.
  • Обеспечивает высокую эффективность фильтрации и стабильность силы всасывания.
  • Обеспечивает экономию времени и долгий срок службы фильтра.
Крепление шланга и колена
  • Надежное крепление при транспортировке.
  • Практичное и аккуратное хранение аппарата.
Эргономичная ручка
  • Удобная и простая транспортировка пылесоса.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 65
Материал мусоросборника пластмасса
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2760
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 20
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 600 x 480 x 920

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Сливной шланг (маслостойкий)
  • Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая система очистки фильтра Ap
  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Степень защиты: II
  • Поворотный ролик с тормозом

Видео

Области применения
  • Пригодность для влажной и сухой уборки
  • Для сбора пыли, крупного мусора и жидкостей при чистке любых поверхностей и уборке в автомобилях.
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.

