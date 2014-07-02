Пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap
Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Вместительная модель с 65-литровым мусоросборником сочетает в себе: Две мощные турбины и запатентованную полуавтоматическую систему очистки фильтра - ApClean. Высокую мобильность обеспечивают большие колеса с направляющими роликами и удобная рукоятка. Обеспечивает гарантированную продолжительную работу со стабильной высокой силой всасывания. Подходит для уборки после строительства, уборки вестибюлей и хозяйственных помещений на любых объектах коммерческой недвижимости и автомойках.
Kärcher NT 65/2 Ap является мощным двух-моторным пылесосом влажной и сухой уборки оснащенной запатентованной системой очистки фильтра ApClean, которая обеспечивает постоянную и высокую мощность всасывания в течении длительных рабочих интервалов. Пылесос имеет компактную турбинную голову со встроенной крышкой для легкого доступа к большому плоскому складчатому фильтру. Он эффективно очищается с помощью полуавтоматической системы очистки фильтра ApClean. Это обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания, более длительные рабочие интервалы и увеличение срока службы фильтра. NT 65/2 Ap оснащен электронным контролем уровня заполнения бака для влажной уборки. Это предотвращает превышение максимально допустимого уровня заполнения и моментально отключает пылесос. Простая утилизация собранной жидкости становится возможной благодаря маслостойкому сливному шлангу. Устройство имеет продуманное решение для хранения шланга и практичные держатели для аксессуаров. Высокая мобильность у NT 65/2 Ap обеспечивается двумя большими колесами и двумя направляющими роликами, а также рукояткой для толкания.
Особенности и преимущества
Удобное хранение кабеля на корпусе
- Большое практичное место для хранения в верхней части корпуса.
- Инструменты и принадлежности всегда под рукой.
Интегрированная сливной шланг (маслостойкий)
- Сливной шланг доступен легко и быстро.
- Удобная и чистая утилизация жидкостей.
Полуавтоматическая очистка фильтра
- Оптимальная эффективность очистки фильтра одним нажатием кнопки.
- Обеспечивает высокую эффективность фильтрации и стабильность силы всасывания.
- Обеспечивает экономию времени и долгий срок службы фильтра.
Крепление шланга и колена
- Надежное крепление при транспортировке.
- Практичное и аккуратное хранение аппарата.
Эргономичная ручка
- Удобная и простая транспортировка пылесоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|65
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2760
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|20
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая система очистки фильтра Ap
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Степень защиты: II
- Поворотный ролик с тормозом
Области применения
- Пригодность для влажной и сухой уборки
- Для сбора пыли, крупного мусора и жидкостей при чистке любых поверхностей и уборке в автомобилях.
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер.