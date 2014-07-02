Kärcher NT 65/2 Ap является мощным двух-моторным пылесосом влажной и сухой уборки оснащенной запатентованной системой очистки фильтра ApClean, которая обеспечивает постоянную и высокую мощность всасывания в течении длительных рабочих интервалов. Пылесос имеет компактную турбинную голову со встроенной крышкой для легкого доступа к большому плоскому складчатому фильтру. Он эффективно очищается с помощью полуавтоматической системы очистки фильтра ApClean. Это обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания, более длительные рабочие интервалы и увеличение срока службы фильтра. NT 65/2 Ap оснащен электронным контролем уровня заполнения бака для влажной уборки. Это предотвращает превышение максимально допустимого уровня заполнения и моментально отключает пылесос. Простая утилизация собранной жидкости становится возможной благодаря маслостойкому сливному шлангу. Устройство имеет продуманное решение для хранения шланга и практичные держатели для аксессуаров. Высокая мобильность у NT 65/2 Ap обеспечивается двумя большими колесами и двумя направляющими роликами, а также рукояткой для толкания.