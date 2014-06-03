Химическая промышленность

Превосходное сочетание: эффективность и чистота. Для устранения разнообразных загрязнений на предприятиях химической промышленности требуется надежная и эффективная уборочная техника. Машины и аппараты Kärcher подходят для решения любых задач: очистки технологического оборудования и емкостей, уборки в цехах, офисах и на производственной территории. Являясь системным оферентом, Kärcher предлагает также все необходимое для эффективной эксплуатации своей техники: широкий ассортимент чистящих средств и принадлежности, рассчитанные на самые разнообразные потребности. Высокопроизводительная и простая в обслуживании уборочная техника, в которой воплощены инновационные технологии Kärcher, обеспечивает быстрое и качественное выполнение любых работ в самых сложных условиях эксплуатации.