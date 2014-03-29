Гостинично-ресторанный бизнес

Превосходные решения для наведения сияющей чистоты. Постоянная забота о чистоте и гигиене является неотъемлемым условием современного гостинично-ресторанного бизнеса. Качественная уборка повышает статус заведения, а профессиональный уход за оборудованием и предметами обстановки увеличивает срок их службы. Поэтому дальновидные владельцы гостиниц и ресторанов приобретают уборочную технику Kärcher, инвестиции в которую окупаются высокой рентабельностью эксплуатации, долговечностью, удобством в применении и обслуживании.

Hotel- und Gastgewerbe

Гостям – радушный прием!

Первое впечатление играет самую важную роль. Особенно в гостинично-ресторанном бизнесе: еще на входе в здание и по пути к стойке администратора Ваши гости должны понять, насколько серьезное значение придается здесь обеспечению чистоты. Поэтому ведущие сети гостиниц и ресторанов полагаются на опыт всемирно известного производителя уборочной техники. Kärcher предлагает оптимальные решения для любых задач – от поломойно-всасывающих машин для влажной уборки в фойе до исключительно тихих пылесосов для наведения чистоты в холлах и коридорах.

Hotel- und Gastgewerbe

Удобная альтернатива венику и совку

Аккумуляторные электровеники KM 35/5 C (для наружной уборки) и EB 30/1 Adv Li-Ion (для внутренней уборки) прекрасно справляются с небольшими загрязнениями, образующимися на входе в здание и в вестибюле. Компактные, тихие и всегда готовые к работе, они быстро очищают твердые и ковровые покрытия от любого рассыпавшегося мусора.

Hotel- und Gastgewerbe

Совершенная техника для экономичной уборки

Поломойно-всасывающие машины придают полам гигиеническую чистоту и возвращают им блеск. Для структурированных поверхностей или плиточных покрытий предпочтительнее машины с цилиндрическими щетками, обеспечивающими высокое давление прижима, а для гладких напольных покрытий прекрасно подходит испытанная технология дисковых щеток.

Hotel- und Gastgewerbe

Экономия энергии и низкий уровень шума

Благодаря аэродинамической оптимизации пылесос T 12/1 eco!efficiency, не уступающий базовой модели T 12/1 в эффективности уборки, потребляет на 40 % меньше электроэнергии и обладает на 5 дБ(А) меньшим уровнем шума.

Hotel- und Gastgewerbe

Высокий крутящий момент для восстановления блеска

Полировальные машины Kärcher (например, BDP 43/450 C Adv) отличаются высоким крутящим моментом, гарантирующим достижение интенсивного блеска. Система всасывания исключает подъем пыли и облегчает условия труда. Кроме того, наша техника впечатляет своей износостойкостью и простотой технического обслуживания.

Hotel- und Gastgewerbe

Принцип экстракции: быстро и чисто

Моющий пылесос – идеальное решение для очистки загрязненных ковровых покрытий. В едином рабочем процессе он наносит на пол раствор чистящего средства, отделяющий грязь от ковровых волокон, и собирает загрязненную воду. Наши аппараты серии Puzzi оптимальны для уборки в местах интенсивного хождения, требующих быстрого высыхания очищенного ковра.

Наши продукты для уборки подъездных путей и вестибюлей

Довольствуйтесь лучшим!

Ваш гость имеет право чувствовать себя королем. Он вправе рассчитывать на то, чтобы все вокруг сияло чистотой и ничто ему не мешало. Поэтому техника, используемая для уборки в помещениях, обязана удовлетворять ряду специальных требований: она должна быть тихой, не бросающейся в глаза, удобной в транспортировке, эргономичной и пригодной для применения в стесненных условиях. Те же свойства значительно облегчают персоналу работу с оборудованием.

Hotel- und Gastgewerbe

Безупречный вид ковров

Щеточные пылесосы (например, CV 38/2) комбинируют силу воздушного потока с обработкой щеткой, приводимой во вращение электродвигателем. Щетка расправляет ворс и повышает эффективность удаления глубоко забившейся грязи. Сигнальная лампа информирует пользователя о том, что для улучшения результата чистки следует изменить высоту установки щетки.

Hotel- und Gastgewerbe

Лучшие результаты с меньшими затратами

Пылесос T 12/1 eco!efficiency позволяет собирать мусор как в фильтр-мешок, так и непосредственно в мусоросборник. Оптимальная система фильтрации этого аппарата гарантирует не только эффективную, но и гигиеничную уборку. А специальное антистатическое колено обеспечивает легкое выполнение работ даже при максимальной силе всасывания.

Hotel- und Gastgewerbe

Универсальность и большой радиус действия

Щеточный пылесос CV 60/2 RS Bp поистине универсален – он автоматически адаптируется к любым напольным покрытиям. Переход от твердых напольных покрытий к ковровым или наоборот не требует замены принадлежностей. Простота в управлении сочетается с высочайшей маневренностью. Аппарат оснащается цилиндрическими щетками встречного вращения, боковой щеткой, встроенным зарядным устройством, HEPA-фильтром (опция) и съемной всасывающей трубой с очень длинным шлангом для очистки труднодоступных мест. При этом все принадлежности закрепляются на корпусе аппарата и постоянно находятся под рукой.

Hotel- und Gastgewerbe

Удобная очистка угловых и краевых участков

Места, недоступные для щеточной обработки, могут быть очищены при помощи съемной всасывающей трубы. При этом эластичный шланг позволяет легко выполнять работы над головой.

Hotel- und Gastgewerbe

Решение масштабных задач

Автоматы для чистки ковров серии BRC комбинируют функции моющего пылесоса с механическим воздействием цилиндрических щеток. Они идеально подходят для общей и промежуточной мокрой чистки больших площадей.

Hotel- und Gastgewerbe

Эффективная чистка мягкой мебели

Моющие пылесосы Puzzi прекрасно подходят для очистки мебельной обивки – благодаря высочайшей силе всасывания и очень короткому времени сушки.

Hotel- und Gastgewerbe

Борьба с грязью без применения химикатов

Пароочиститель DE 4002 без всяких чистящих средств справляется с уборкой в ванных, устраняя даже стойкий известковый налет. Он впечатляет продуманными техническими решениями: системой 2 резервуаров, обеспечивающей работу без перерывов для доливки и нагрева воды, и функцией VapoHydro, позволяющей добавлять в струю пара горячую воду (например, для смывания грязи).

Hotel- und Gastgewerbe

Уборка в стесненных условиях

Ранцевый пылесос BV 5/1, оснащенный эргономичной системой крепежных ремней, значительно облегчает уборку в сложных условиях, например, на лестничных клетках или между рядами сидений. Еще большими функциональными возможностями обладает аккумуляторная версия этого аппарата.

Наши продукты для уборки в номерах и ванных комнатах

Чистейший отдых

В бассейнах и саунах необходимо поддерживать безукоризненную гигиеническую чистоту. Техника Kärcher, предлагаемая для уборки в оздоровительных центрах, прекрасно справляется со всеми задачами: удалением крупного и мелкого мусора, устранением известкового налета и дезинфекцией. Поэтому обработанные ею поверхности не только выглядят чистыми, но и действительно являются таковыми.

Hotel- und Gastgewerbe

Быстрая влажная уборка

Компактная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C – лучший выбор для поддержания гигиены в местах, где по полу ходят босиком. Уборка может производиться как по одностадийному, так и по двухстадийному методу.

Hotel- und Gastgewerbe

Универсальная машина

Поломойно-всасывающая машина BR 40/10 C сочетает несколько функций: она моет полы подобно однодисковой уборочной машине, собирает воду как пылесос влажной уборки и полирует поверхности как высокоскоростной полотер. Две всасывающие балки позволяют собирать влагу при перемещении машины как вперед, так и назад, и высушивать пол вплотную к стенам.

Hotel- und Gastgewerbe

Экологичный метод наведения чистоты

Пароочиститель DE 4002 гарантирует наведение гигиенической чистоты в саунах без применения чистящих средств. Важный вклад в дело охраны здоровья и окружающей среды!

Hotel- und Gastgewerbe

Мобильный универсал

AP 100/50 M – многофункциональный аппарат для очистки самых разнообразных поверхностей, позволяющий как обрабатывать их раствором чистящего средства, так и собирать загрязненную воду.

Hotel- und Gastgewerbe

Лучший способ утолить жажду

При занятиях спортом необходимо своевременно восполнять потери жидкости – лучше всего чистой водой. Kärcher предлагает для этого проточный диспенсер WPD 100, вырабатывающий холодную (газированную или без газа) или горячую питьевую воду великолепного качества.

Hotel- und Gastgewerbe

Рентабельная уборка больших площадей

Приспособления для очистки поверхностей (например, FR 30 ME) десятикратно увеличивают производительность чистки высоким давлением. Неоценимое преимущество для бассейнов, в которых постоянно требуется очистка полов большой площади.

Hotel- und Gastgewerbe

Оперативность – требование безопасности

Чтобы сохнущие лужицы не оставляли грязных следов и не угрожали людям падением, необходимо как можно скорее удалять воду с пола. Мощный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/2 быстро и тщательно собирает жидкости и столь же эффективно справляется с крупным мусором.

Hotel- und Gastgewerbe

Эффективная борьба с бактериями

Kärcher предлагает комплект Inno Foam для пенной чистки и дезинфекции при помощи аппарата высокого давления. Пена долго удерживается на поверхностях и обеспечивает эффективную стерилизацию. При этом сдвоенная струйная трубка исключительно удобна в обращении – она позволяет мгновенно переключиться с нанесения пены на промывку струей высокого давления.

Наши продукты для уборки в сауне и оздоровительном центре

Уборка в соответствии со статусом заведения

Кухня в решающей мере определяет репутацию гастрономического предприятия. Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что санитарии здесь придается первостепенное значение. Kärcher предлагает комплексную программу оборудования, принадлежностей и чистящих средств, гарантирующую превосходный уход за полами и любыми поверхностями – от кафеля до нержавеющей стали.

Hotel- und Gastgewerbe

Автономное решение для периодической уборки

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Bp быстро устраняет следы неприятных происшествий. Отсутствие кабеля исключает опасность споткнуться или зацепиться за какое-либо препятствие. При этом емкости батарей достаточно даже для продолжительной тщательной уборки.

Hotel- und Gastgewerbe

Гигиеничный аппарат для гигиенической уборки

Аппарат высокого давления HD 7/10 CX F был разработан специально для уборки на кухнях гастрономических предприятий. Он оснащен шлангом высокого давления в исполнении для пищевой промышленности и серыми износостойкими колесами, не оставляющими на полу следов. Этот аппарат в комбинации с приспособлением для очистки поверхностей FR 30 ME просто незаменим для любого высококлассного ресторана.

Hotel- und Gastgewerbe

Для сложных условий эксплуатации

NT 65/2 Ap – мощный двухмоторный пылесос влажной и сухой уборки, рассчитанный на профессиональное применение. Эффективная очистка плоского складчатого фильтра воздушными импульсами обеспечивает стабильность силы всасывания.

Hotel- und Gastgewerbe

Самая низкая в своем классе

Поломоечная машина BRS 40/1000 C – универсальное решение для очистки любых твердых поверхностей. Очень малая габаритная высота позволяет очищать даже участки пола под стеллажами, что очень важно для поддержания санитарии.

Hotel- und Gastgewerbe

Принадлежности для эффективной паровой чистки

Со стойкой пригоревшей грязью может справиться лишь мощная струя горячей воды или пара. Kärcher предлагает широкую программу принадлежностей для пароочистителей – от точечного сопла и щеток с латунной щетиной до комплектов специальных салфеток.

Наши продукты для уборки на кухнях и в ресторанах

Наружная территория – визитная карточка предприятия

Кульминация предвкушения романтического ужина или восхитительного уик-энда возникает у входа в гостиницу или ресторан. Чтобы упрочить уверенность посетителей в правильности сделанного выбора, необходимо обеспечить безупречную чистоту всей прилегающей территории – от тротуаров до автостоянки или подземного паркинга. Для этого нужен системный подход: программа Kärcher, включающая в себя все необходимые машины, аппараты, принадлежности и чистящие средства.

Hotel- und Gastgewerbe

Комфортная и динамичная уборка

Предлагаемая Kärcher компактная подметально-всасывающая машина KM 90/60 R с сиденьем для водителя обеспечивает высокую производительность уборки и оснащена эффективной автоматической системой очистки фильтра. Регулировка положения сиденья, оптимизированное рулевое управление и большие колеса обеспечивают комфортные условия труда.

Hotel- und Gastgewerbe

Что может быть проще?

Компактная и маневренная машина KM 75/40 W гарантирует легкую и тщательную очистку площадей малых и средних размеров. Тяговый привод исключает переутомление оператора, а эффективная система всасывания – распространение вокруг пыли. Эту машину можно приобрести как с мощным бензиновым двигателем, так и с малошумным аккумуляторным приводом для уборки в помещениях, причем версия с электродвигателем может использоваться даже для чистки ковровых покрытий.

Hotel- und Gastgewerbe

Чистка поверхностей высоким давлением

Приспособление для очистки поверхностей FR 30 позволяет применять аппараты высокого давления Kärcher для уборки больших площадей. Очень легкое приспособление в пластмассовом корпусе может использоваться как на открытом воздухе, так и в помещениях.

Hotel- und Gastgewerbe

Уборка в паркинге

Многоярусные гаражи предъявляют к поломойно-всасывающим машинам особые требования: от стойких загрязнений необходимо очищать как большие площади, так и крутые подъемы. Специально рассчитанная на такие условия эксплуатации, машина BR 100/250 R имеет прочную стальную раму и способна преодолевать уклоны до 15 %. Большие баки для воды и мощные батареи обеспечивают продолжительную непрерывную работу.

Hotel- und Gastgewerbe

Легко и быстро: профессиональный способ подметания

Инновационный электровеник KM 35/5 C представляет собой удобную и эффективную альтернативу обычному подметанию с использованием метлы и совка. Оптимально расположенная цилиндрическая щетка очищает поверхности вплотную к бордюрам или стенам. Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет обойтись без мешающего кабеля, а педальный выключатель – без утомительных наклонов.

Наши продукты для уборки наружной территории, очистки автостоянки и подземного паркинга

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