Гостинично-ресторанный бизнес
Превосходные решения для наведения сияющей чистоты. Постоянная забота о чистоте и гигиене является неотъемлемым условием современного гостинично-ресторанного бизнеса. Качественная уборка повышает статус заведения, а профессиональный уход за оборудованием и предметами обстановки увеличивает срок их службы. Поэтому дальновидные владельцы гостиниц и ресторанов приобретают уборочную технику Kärcher, инвестиции в которую окупаются высокой рентабельностью эксплуатации, долговечностью, удобством в применении и обслуживании.
Гостям – радушный прием!
Первое впечатление играет самую важную роль. Особенно в гостинично-ресторанном бизнесе: еще на входе в здание и по пути к стойке администратора Ваши гости должны понять, насколько серьезное значение придается здесь обеспечению чистоты. Поэтому ведущие сети гостиниц и ресторанов полагаются на опыт всемирно известного производителя уборочной техники. Kärcher предлагает оптимальные решения для любых задач – от поломойно-всасывающих машин для влажной уборки в фойе до исключительно тихих пылесосов для наведения чистоты в холлах и коридорах.
Удобная альтернатива венику и совку
Аккумуляторные электровеники KM 35/5 C (для наружной уборки) и EB 30/1 Adv Li-Ion (для внутренней уборки) прекрасно справляются с небольшими загрязнениями, образующимися на входе в здание и в вестибюле. Компактные, тихие и всегда готовые к работе, они быстро очищают твердые и ковровые покрытия от любого рассыпавшегося мусора.
Совершенная техника для экономичной уборки
Поломойно-всасывающие машины придают полам гигиеническую чистоту и возвращают им блеск. Для структурированных поверхностей или плиточных покрытий предпочтительнее машины с цилиндрическими щетками, обеспечивающими высокое давление прижима, а для гладких напольных покрытий прекрасно подходит испытанная технология дисковых щеток.
Экономия энергии и низкий уровень шума
Благодаря аэродинамической оптимизации пылесос T 12/1 eco!efficiency, не уступающий базовой модели T 12/1 в эффективности уборки, потребляет на 40 % меньше электроэнергии и обладает на 5 дБ(А) меньшим уровнем шума.
Высокий крутящий момент для восстановления блеска
Полировальные машины Kärcher (например, BDP 43/450 C Adv) отличаются высоким крутящим моментом, гарантирующим достижение интенсивного блеска. Система всасывания исключает подъем пыли и облегчает условия труда. Кроме того, наша техника впечатляет своей износостойкостью и простотой технического обслуживания.
Принцип экстракции: быстро и чисто
Моющий пылесос – идеальное решение для очистки загрязненных ковровых покрытий. В едином рабочем процессе он наносит на пол раствор чистящего средства, отделяющий грязь от ковровых волокон, и собирает загрязненную воду. Наши аппараты серии Puzzi оптимальны для уборки в местах интенсивного хождения, требующих быстрого высыхания очищенного ковра.
Наши продукты для уборки подъездных путей и вестибюлей
Довольствуйтесь лучшим!
Ваш гость имеет право чувствовать себя королем. Он вправе рассчитывать на то, чтобы все вокруг сияло чистотой и ничто ему не мешало. Поэтому техника, используемая для уборки в помещениях, обязана удовлетворять ряду специальных требований: она должна быть тихой, не бросающейся в глаза, удобной в транспортировке, эргономичной и пригодной для применения в стесненных условиях. Те же свойства значительно облегчают персоналу работу с оборудованием.
Безупречный вид ковров
Щеточные пылесосы (например, CV 38/2) комбинируют силу воздушного потока с обработкой щеткой, приводимой во вращение электродвигателем. Щетка расправляет ворс и повышает эффективность удаления глубоко забившейся грязи. Сигнальная лампа информирует пользователя о том, что для улучшения результата чистки следует изменить высоту установки щетки.
Лучшие результаты с меньшими затратами
Пылесос T 12/1 eco!efficiency позволяет собирать мусор как в фильтр-мешок, так и непосредственно в мусоросборник. Оптимальная система фильтрации этого аппарата гарантирует не только эффективную, но и гигиеничную уборку. А специальное антистатическое колено обеспечивает легкое выполнение работ даже при максимальной силе всасывания.
Универсальность и большой радиус действия
Щеточный пылесос CV 60/2 RS Bp поистине универсален – он автоматически адаптируется к любым напольным покрытиям. Переход от твердых напольных покрытий к ковровым или наоборот не требует замены принадлежностей. Простота в управлении сочетается с высочайшей маневренностью. Аппарат оснащается цилиндрическими щетками встречного вращения, боковой щеткой, встроенным зарядным устройством, HEPA-фильтром (опция) и съемной всасывающей трубой с очень длинным шлангом для очистки труднодоступных мест. При этом все принадлежности закрепляются на корпусе аппарата и постоянно находятся под рукой.
Удобная очистка угловых и краевых участков
Места, недоступные для щеточной обработки, могут быть очищены при помощи съемной всасывающей трубы. При этом эластичный шланг позволяет легко выполнять работы над головой.
Решение масштабных задач
Автоматы для чистки ковров серии BRC комбинируют функции моющего пылесоса с механическим воздействием цилиндрических щеток. Они идеально подходят для общей и промежуточной мокрой чистки больших площадей.
Эффективная чистка мягкой мебели
Моющие пылесосы Puzzi прекрасно подходят для очистки мебельной обивки – благодаря высочайшей силе всасывания и очень короткому времени сушки.
Борьба с грязью без применения химикатов
Пароочиститель DE 4002 без всяких чистящих средств справляется с уборкой в ванных, устраняя даже стойкий известковый налет. Он впечатляет продуманными техническими решениями: системой 2 резервуаров, обеспечивающей работу без перерывов для доливки и нагрева воды, и функцией VapoHydro, позволяющей добавлять в струю пара горячую воду (например, для смывания грязи).
Уборка в стесненных условиях
Ранцевый пылесос BV 5/1, оснащенный эргономичной системой крепежных ремней, значительно облегчает уборку в сложных условиях, например, на лестничных клетках или между рядами сидений. Еще большими функциональными возможностями обладает аккумуляторная версия этого аппарата.
Наши продукты для уборки в номерах и ванных комнатах
Чистейший отдых
В бассейнах и саунах необходимо поддерживать безукоризненную гигиеническую чистоту. Техника Kärcher, предлагаемая для уборки в оздоровительных центрах, прекрасно справляется со всеми задачами: удалением крупного и мелкого мусора, устранением известкового налета и дезинфекцией. Поэтому обработанные ею поверхности не только выглядят чистыми, но и действительно являются таковыми.
Быстрая влажная уборка
Компактная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C – лучший выбор для поддержания гигиены в местах, где по полу ходят босиком. Уборка может производиться как по одностадийному, так и по двухстадийному методу.
Универсальная машина
Поломойно-всасывающая машина BR 40/10 C сочетает несколько функций: она моет полы подобно однодисковой уборочной машине, собирает воду как пылесос влажной уборки и полирует поверхности как высокоскоростной полотер. Две всасывающие балки позволяют собирать влагу при перемещении машины как вперед, так и назад, и высушивать пол вплотную к стенам.
Экологичный метод наведения чистоты
Пароочиститель DE 4002 гарантирует наведение гигиенической чистоты в саунах без применения чистящих средств. Важный вклад в дело охраны здоровья и окружающей среды!
Мобильный универсал
AP 100/50 M – многофункциональный аппарат для очистки самых разнообразных поверхностей, позволяющий как обрабатывать их раствором чистящего средства, так и собирать загрязненную воду.
Лучший способ утолить жажду
При занятиях спортом необходимо своевременно восполнять потери жидкости – лучше всего чистой водой. Kärcher предлагает для этого проточный диспенсер WPD 100, вырабатывающий холодную (газированную или без газа) или горячую питьевую воду великолепного качества.
Рентабельная уборка больших площадей
Приспособления для очистки поверхностей (например, FR 30 ME) десятикратно увеличивают производительность чистки высоким давлением. Неоценимое преимущество для бассейнов, в которых постоянно требуется очистка полов большой площади.
Оперативность – требование безопасности
Чтобы сохнущие лужицы не оставляли грязных следов и не угрожали людям падением, необходимо как можно скорее удалять воду с пола. Мощный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/2 быстро и тщательно собирает жидкости и столь же эффективно справляется с крупным мусором.
Эффективная борьба с бактериями
Kärcher предлагает комплект Inno Foam для пенной чистки и дезинфекции при помощи аппарата высокого давления. Пена долго удерживается на поверхностях и обеспечивает эффективную стерилизацию. При этом сдвоенная струйная трубка исключительно удобна в обращении – она позволяет мгновенно переключиться с нанесения пены на промывку струей высокого давления.
Наши продукты для уборки в сауне и оздоровительном центре
Уборка в соответствии со статусом заведения
Кухня в решающей мере определяет репутацию гастрономического предприятия. Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что санитарии здесь придается первостепенное значение. Kärcher предлагает комплексную программу оборудования, принадлежностей и чистящих средств, гарантирующую превосходный уход за полами и любыми поверхностями – от кафеля до нержавеющей стали.
Автономное решение для периодической уборки
Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Bp быстро устраняет следы неприятных происшествий. Отсутствие кабеля исключает опасность споткнуться или зацепиться за какое-либо препятствие. При этом емкости батарей достаточно даже для продолжительной тщательной уборки.
Гигиеничный аппарат для гигиенической уборки
Аппарат высокого давления HD 7/10 CX F был разработан специально для уборки на кухнях гастрономических предприятий. Он оснащен шлангом высокого давления в исполнении для пищевой промышленности и серыми износостойкими колесами, не оставляющими на полу следов. Этот аппарат в комбинации с приспособлением для очистки поверхностей FR 30 ME просто незаменим для любого высококлассного ресторана.
Для сложных условий эксплуатации
NT 65/2 Ap – мощный двухмоторный пылесос влажной и сухой уборки, рассчитанный на профессиональное применение. Эффективная очистка плоского складчатого фильтра воздушными импульсами обеспечивает стабильность силы всасывания.
Самая низкая в своем классе
Поломоечная машина BRS 40/1000 C – универсальное решение для очистки любых твердых поверхностей. Очень малая габаритная высота позволяет очищать даже участки пола под стеллажами, что очень важно для поддержания санитарии.
Принадлежности для эффективной паровой чистки
Со стойкой пригоревшей грязью может справиться лишь мощная струя горячей воды или пара. Kärcher предлагает широкую программу принадлежностей для пароочистителей – от точечного сопла и щеток с латунной щетиной до комплектов специальных салфеток.
Наши продукты для уборки на кухнях и в ресторанах
Наружная территория – визитная карточка предприятия
Кульминация предвкушения романтического ужина или восхитительного уик-энда возникает у входа в гостиницу или ресторан. Чтобы упрочить уверенность посетителей в правильности сделанного выбора, необходимо обеспечить безупречную чистоту всей прилегающей территории – от тротуаров до автостоянки или подземного паркинга. Для этого нужен системный подход: программа Kärcher, включающая в себя все необходимые машины, аппараты, принадлежности и чистящие средства.
Комфортная и динамичная уборка
Предлагаемая Kärcher компактная подметально-всасывающая машина KM 90/60 R с сиденьем для водителя обеспечивает высокую производительность уборки и оснащена эффективной автоматической системой очистки фильтра. Регулировка положения сиденья, оптимизированное рулевое управление и большие колеса обеспечивают комфортные условия труда.
Что может быть проще?
Компактная и маневренная машина KM 75/40 W гарантирует легкую и тщательную очистку площадей малых и средних размеров. Тяговый привод исключает переутомление оператора, а эффективная система всасывания – распространение вокруг пыли. Эту машину можно приобрести как с мощным бензиновым двигателем, так и с малошумным аккумуляторным приводом для уборки в помещениях, причем версия с электродвигателем может использоваться даже для чистки ковровых покрытий.
Чистка поверхностей высоким давлением
Приспособление для очистки поверхностей FR 30 позволяет применять аппараты высокого давления Kärcher для уборки больших площадей. Очень легкое приспособление в пластмассовом корпусе может использоваться как на открытом воздухе, так и в помещениях.
Уборка в паркинге
Многоярусные гаражи предъявляют к поломойно-всасывающим машинам особые требования: от стойких загрязнений необходимо очищать как большие площади, так и крутые подъемы. Специально рассчитанная на такие условия эксплуатации, машина BR 100/250 R имеет прочную стальную раму и способна преодолевать уклоны до 15 %. Большие баки для воды и мощные батареи обеспечивают продолжительную непрерывную работу.
Легко и быстро: профессиональный способ подметания
Инновационный электровеник KM 35/5 C представляет собой удобную и эффективную альтернативу обычному подметанию с использованием метлы и совка. Оптимально расположенная цилиндрическая щетка очищает поверхности вплотную к бордюрам или стенам. Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет обойтись без мешающего кабеля, а педальный выключатель – без утомительных наклонов.