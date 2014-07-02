Аппарат для чистки ковров BRC 30/15 C

Компактный аппарат для чистки ковров подходит для быстрой и экономичной чистки небольших поверхностей, а также для целенаправленного удаления пятен и промежуточной чистки ковров с предварительным распылением чистящего средства I-Capsolation. Высокая рентабельность при обработке поверхностей от 200 до 800 м².

BRC 30/15 C – отличный вариант для глубокой общей чистки ковров небольшой площади. Благодаря плавающей опоре щетки он позволяет добиться превосходных результатов даже на неровных поверхностях. Кроме этого, BRC 30/15 может использоваться для промежуточной чистки ковров с предварительным распылением чистящего средства I-Capsolation или для точечного удаления пятен.

Особенности и преимущества
Высокая эффективность уборки
  • Роликовая щетка, способствующая глубокой чистке.
  • Плавающая подвеска щетки, обеспечивающая равномерную чистку.
  • Расправление волокон ковра улучшает его внешний вид.
Компактные размеры
  • Идеальное решение для уборки площадей от 200 до 800 м².
  • Удобство хранения.
  • Удобство транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (общей / промежут. чистки – iCapsol) (м²/ч) 150
Расход воздуха (л/с) 46
Разрежение (мбар/кПа) 300 / 30
Давление разбрызгив. (общая чистка) (бар) 3,5
Расход моющего раствора (общая чистка) (л/мин) 1
Ширина всасывающей балки (мм) 315
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 15 / 17
Мощность турбины (Вт) 1130
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 76
Масса (без принадлежностей) (кг) 36
Масса (с упаковкой) (кг) 35,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • Число щеток: 1 шт.

Оснащение

  • Рабочее направление движения: назад

