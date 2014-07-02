Аппарат для чистки ковров BRC 30/15 C
Компактный аппарат для чистки ковров подходит для быстрой и экономичной чистки небольших поверхностей, а также для целенаправленного удаления пятен и промежуточной чистки ковров с предварительным распылением чистящего средства I-Capsolation. Высокая рентабельность при обработке поверхностей от 200 до 800 м².
BRC 30/15 C – отличный вариант для глубокой общей чистки ковров небольшой площади. Благодаря плавающей опоре щетки он позволяет добиться превосходных результатов даже на неровных поверхностях. Кроме этого, BRC 30/15 может использоваться для промежуточной чистки ковров с предварительным распылением чистящего средства I-Capsolation или для точечного удаления пятен.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность уборки
- Роликовая щетка, способствующая глубокой чистке.
- Плавающая подвеска щетки, обеспечивающая равномерную чистку.
- Расправление волокон ковра улучшает его внешний вид.
Компактные размеры
- Идеальное решение для уборки площадей от 200 до 800 м².
- Удобство хранения.
- Удобство транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (общей / промежут. чистки – iCapsol) (м²/ч)
|150
|Расход воздуха (л/с)
|46
|Разрежение (мбар/кПа)
|300 / 30
|Давление разбрызгив. (общая чистка) (бар)
|3,5
|Расход моющего раствора (общая чистка) (л/мин)
|1
|Ширина всасывающей балки (мм)
|315
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|15 / 17
|Мощность турбины (Вт)
|1130
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|76
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|36
|Масса (с упаковкой) (кг)
|35,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Число щеток: 1 шт.
Оснащение
- Рабочее направление движения: назад
