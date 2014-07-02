Аппарат для чистки ковров BRC 30/15 C

Компактный аппарат для чистки ковров подходит для быстрой и экономичной чистки небольших поверхностей, а также для целенаправленного удаления пятен и промежуточной чистки ковров с предварительным распылением чистящего средства I-Capsolation. Высокая рентабельность при обработке поверхностей от 200 до 800 м².