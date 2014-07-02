Пылесос сухой уборки T 15/1

Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 является топовой моделью в нашей модельной линейке, которая отличается высочайшей эргономикой и функциональностью, техническая модернизация обеспечила ему еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания.

Очень тихий пылесос T 15/1 является топовой моделью среди наших профессиональных пылесосов сухой уборки. Аппарат сочетает в себе высокую эргономику и комфорт. Всасывающий шланг с телескопической трубкой возможно закрепить на одном их двух парковочных гнезд, длиный и гибкий кабель питания желтого цвета и комплект малых насадок имеют возможность надежного размещения на корпусе пылесоса и находятся всегда под рукой. Техническая модернизация модели обеспечила еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания.

Особенности и преимущества
Пылесос сухой уборки T 15/1: Гибкий кабель
Гибкий кабель
Особенно эластичный, износостойкий и долговечный сетевой кабель Gleitflex. Кабель может наматываться на головку пылесоса или подвешиваться на специально предусмотренном крюке.
Пылесос сухой уборки T 15/1: Держатели для принадлежностей
Держатели для принадлежностей
Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.
Пылесос сухой уборки T 15/1: Педальный выключатель для дополнительного удобства
Педальный выключатель для дополнительного удобства
Не нужно наклоняться.
Корзина главного фильтра
  • Большой корзинный стационарный фильтр из из промываемого нейлона для эффективной сепарации пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Номинальная мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 15
Материал мусоросборника пластмасса
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 15
Уровень звукового давления (дБ(А)) 60
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,1
Масса (с упаковкой) (кг) 11,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
  • Телескопическая удлинительная трубка: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической удлинительной трубки: Сталь, хромированная
  • Переключаемая насадка для пола
  • Насадка для мягкой мебели
  • Щелевая насадка
  • Насадка-кисть
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал мусоросборника: пластмасса
  • Интегр. держатель для кабеля
  • Крюк для кабеля
  • Отсоединяемый сетевой кабель: Gleitflex
  • Держатели для принадлежностей
