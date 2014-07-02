Очень тихий пылесос T 15/1 является топовой моделью среди наших профессиональных пылесосов сухой уборки. Аппарат сочетает в себе высокую эргономику и комфорт. Всасывающий шланг с телескопической трубкой возможно закрепить на одном их двух парковочных гнезд, длиный и гибкий кабель питания желтого цвета и комплект малых насадок имеют возможность надежного размещения на корпусе пылесоса и находятся всегда под рукой. Техническая модернизация модели обеспечила еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания.