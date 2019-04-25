ЧИСТАЯ КОМПАНИЯ. ЧИСТЫЙ БИЗНЕС
Говорят, что встречают по одежке, поэтому чистота в офисе важна для вашей репутации.
Пусть чистота станет вашей визитной карточкой
Второй шанс произвести первое впечатление никогда не предоставляется, поэтому поразите своих клиентов с первого раза. А поскольку чистота имеет огромное значение и с точки зрения охраны труда, защитите ваших сотрудников, поддерживая чистоту на рабочем месте.
АЗС
Превосходные решения и ориентированный на нужды клиентов сервис – все это вы найдете в «Керхер».
Автомойки
Профессиональная мойка автомобилей – это просто: «Керхер» предлагает универсальные решения для любых задач - от автомоек самообслуживания до систем мойки грузопассажирского транспорта.
Автосалоны
Больше блеска – больше проданных автомобилей. С помощью «Керхер» ваши выставочные залы будут сиять так же ярко, как и выставленные в них автомобили.
Автосервис
Чистота – залог безопасного труда: оборудование «Керхер» поможет вам впечатлить ваших клиентов и сотрудников.