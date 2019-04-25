ЧИСТАЯ КОМПАНИЯ. ЧИСТЫЙ БИЗНЕС

Говорят, что встречают по одежке, поэтому чистота в офисе важна для вашей репутации.

Reinigungskonzepte für Autohäuser und Tankstellen

Пусть чистота станет вашей визитной карточкой

Второй шанс произвести первое впечатление никогда не предоставляется, поэтому поразите своих клиентов с первого раза. А поскольку чистота имеет огромное значение и с точки зрения охраны труда, защитите ваших сотрудников, поддерживая чистоту на рабочем месте.

АЗС

Превосходные решения и ориентированный на нужды клиентов сервис – все это вы найдете в «Керхер».

Автомойки

Профессиональная мойка автомобилей – это просто: «Керхер» предлагает универсальные решения для любых задач - от автомоек самообслуживания до систем мойки грузопассажирского транспорта.

Автосалоны

Больше блеска – больше проданных автомобилей. С помощью «Керхер» ваши выставочные залы будут сиять так же ярко, как и выставленные в них автомобили.

Автосервис

Чистота – залог безопасного труда: оборудование «Керхер» поможет вам впечатлить ваших клиентов и сотрудников.

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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