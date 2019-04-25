ЧИСТОТА – ЭТО ЛИШЬ ПОЛДЕЛА

Продажа автомобилей требует технических знаний, понимания потребностей клиентов и харизмы. Однако только лишь этих качеств недостаточно для успешной деятельности. Чистота является обязательным условием для создания приятной атмосферы для общения с клиентами. Это также относится к ремонтному центру, где чистота является необходимым условием безопасного выполнения работ. Именно поэтому «Керхер» предлагает системы очистки в зависимости от конкретных требований автосалонов и ремонтных центров. Убедитесь в этом сами – в следующих разделах вы познакомитесь с огромным ассортиментом нашего оборудования для уборки и ориентированными на нужды клиентов сервисными решениями.