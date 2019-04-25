ЧИСТОТА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ: УБОРКА В РЕМОНТНОМ ЦЕНТРЕ

Ремонтный центр – это не только рабочее место ваших механиков, но и еще одна грань вашей компании, которая видна вашим клиентам. Поэтому и здесь тоже необходимо оставить впечатление абсолютной чистоты. Так как в ремонтном центре скапливается особенно стойкие и жирные загрязнения, «Керхер» предлагает сверхмощные, простые в обращении и максимально эффективные решения для их удаления. Все моечные аппараты и чистящие средства гарантируют безопасность работ и процессов в вашем ремонтном центре. Ведь чистый ремонтный центр – это безопасный ремонтный центр.

icon_arrow

Рекомендованные продукты

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026