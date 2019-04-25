ЧИСТОТА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ: УБОРКА В РЕМОНТНОМ ЦЕНТРЕ

Ремонтный центр – это не только рабочее место ваших механиков, но и еще одна грань вашей компании, которая видна вашим клиентам. Поэтому и здесь тоже необходимо оставить впечатление абсолютной чистоты. Так как в ремонтном центре скапливается особенно стойкие и жирные загрязнения, «Керхер» предлагает сверхмощные, простые в обращении и максимально эффективные решения для их удаления. Все моечные аппараты и чистящие средства гарантируют безопасность работ и процессов в вашем ремонтном центре. Ведь чистый ремонтный центр – это безопасный ремонтный центр.