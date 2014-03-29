Здравоохранение



Безупречная санитария и здоровая экономия. Уборка в стационарных медицинских учреждениях призвана обеспечивать соблюдение строгих санитарных стандартов при обоснованных затратах времени и средств. Основная ее цель – предотвращение размножения микроорганизмов и возникновения внутрибольничных инфекций – должна оптимально сочетаться с задачами ухода за помещениями и оборудованием и сохранения их потребительской ценности. При этом уборка разных помещений – больших холлов или маленьких палат, кухонь или операционных – требует различных подходов, а непрерывная работа больницы предъявляет особые требования к эффективной поддерживающей чистке, способной максимально увеличить интервалы между генеральными уборками. Проблема осложняется ужесточением гигиенических требований и усложнением экономической ситуации. Kärcher предлагает Вам все необходимое для ее успешного решения: профессиональную, высокоэффективную уборочную технику, системно-совместимые принадлежности и чистящие средства, а также оперативный и надежный сервис, рассчитанный на индивидуальные запросы.